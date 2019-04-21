開箱小米延長線，滿足個人需求的插座與 USB 排插延長線

2019-04-21 08:40:24 哇哇

小米延長線

延長線是家裡不能缺少的產品之一，誰家裡能夠沒有延長線呢？小米延長線雖然沒有到五六個插座，但是他具備有三個 USB 的充電孔可以使用，其實更符合大家的使用需求，因為現在大家的電子設備變多了，手機平板都要充電，也越來越多透過 USB 充電的設備，光豆腐頭就好幾個，那不如就來使用有提供 USB 的小米延長線吧！簡約的白色設計，有一種無印良品風的感覺，我想應該很多人會喜愛這樣的風格吧！

小米延長線

延長線的確是沒什麼好開箱的？這個在小北百貨多到不能的產品，只因為小米的產品反而會讓人買單，其實乍看之下是延長線，但是還是很多值得注意的小細節，譬如說：使用優質錫磷青銅，作為內部最重要的導電結構材料。其彈性好、導電性強、耐磨損的特性，大大避免了從前韌性差、易變形的黃銅材料，造成的虛接、發熱、著火的安全風險。 在製作工藝上，不惜成本選擇安全性更高的一體成型無斷點連接技術，製作內部插套、銅帶（官方資訊）。以前買延長線哪有人在意過這些細節，現在至少讓我們知道了～

小米延長線

延長線產品最需要注意的就是安全，其實有開關的延長線大多都有過載保護，就是要避免電線走火的意外，其實很多火災的起源就是電器過載的狀態，然後老舊延長線又沒有保護機制，意外才這樣發生。

小米延長線

小米延長線主打的三層防護有 15 A 的過載保護、750 度的阻燃溫度與 40 牛頓的安全阻力，安全阻力就是要預防小朋友的手去玩插座，或是拿異物插進去，40 牛頓的安全阻力等同於要有 4 公斤以上的力氣才有辦法打開安全們，以上這些都是要讓延長線產品使用起來更加安心，就連線材上我覺得都比我家裡所有延長線都還要厚實，

小米延長線

3 個 USB 充電應該足夠一個人使用，手機平板個用一個，還有一個可以來充其他設備，3 個 USB 最高有 3.1 A 的輸出，單一 USB 最高也支援到 2A 的快充，我想應該是很夠用囉！

更多細節請看：https://www.mi.com/tw/mi-power-strip-3-outlet-3-USB/

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