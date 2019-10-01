Galaxy A30s 規格
有沒有萬元以下適合送給長輩的手機？我自己的爸媽不太能接受大陸廠牌、拍照要足以應付出門玩的時候拍照、拍寵物、拍小朋友等...今天三星推出 Galaxy A30s 手機，價格只要 9000 元有找！搭載 6.4 吋Infinity-V 極限全螢幕、三鏡頭設計、冰晶感背蓋設計、128GB 儲存空間、4,000mAh 電池容量，拍照不怕容量不夠，出門不怕常常沒電，今天就幫爸媽換這台手機啦，不過 10/15 才上市，大家再等等囉！以下為新聞稿完整資訊：

全球消費性電子領導品牌三星電子自推出 Galaxy A 系列以來，即深受消費者好評，銷售表現亮眼。根據最新市場通路調查數據顯示，2019 年 8 月 Galaxy A 系列共有 6 款機種擠進單機銷售前二十名，顯示 Galaxy A 系列分眾溝通策略奏效，伴隨旗艦手機的上市，讓三星榮登 8 月份銷量冠軍。而三星持續看好中階市場發展，今日宣布推出新一代 Galaxy A30s 手機，搭載 6.4 吋Infinity-V 極限全螢幕、絕佳質感的冰晶感背蓋設計、超強三鏡頭、128GB 超大容量與4,000mAh 超大電量等功能，Galaxy A30s 從裡到外超高 CP 值軟硬體配備組合，讓你用輕鬆的價格玩出最美星生活！

Galaxy A30s

△ Galaxy A30s 將推出冰晶白、冰晶黑、冰晶綠三款顏色，單機建議售價 NT$8,990，於 10 月 15 日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。

Infinity-V極限全螢幕 視野無界限 全新機身設計 顏質、握感皆出色

三星Galaxy A30s搭載6.4吋Super AMOLED Infinity-V極限全螢幕，19.5:9比例讓螢幕佔比高達91.8%，不管是追劇、暢玩遊戲、或是瀏覽網頁，皆可享受遼闊的視覺震撼。超大螢幕輔以清晰、豐富有層次的杜比環繞音效，帶來沉浸式影音新體驗。此外，Galaxy A30s採用最新冰晶感格紋背蓋設計，運用幾何線條搭配3D類玻璃材質，讓手機呈現極具未來感的光澤色調，外觀不僅精緻時尚，更提供最舒適的握感。

晉身A咖！懂拍懂玩 FUN電FUN閃精彩無限

Galaxy A30s相機再升級，搭載超強三鏡頭相機，包括：

  • 123° 超大廣角鏡頭：讓相片超越視野極限，不論聚會合照、絕美風景都能輕鬆捕捉。
  • 2,500 萬畫素主鏡頭：搭配F1.7大光圈與日夜智能切換功能，可在明亮環境中清晰捕捉最美時刻，在光源不足時則可自動切換模式，讓夜拍更加亮眼。
  • 500萬畫素景深鏡頭：前後鏡頭皆搭載景深即時預覽，隨意調整景深效果使前後景分明，拍照後還能調整柔焦、旋轉、縮放、抽色各式景深特效，輕鬆突顯每個精彩時刻。
而不論是前、後鏡頭在錄影模式下均支援「美顏錄影」功能，可套用多種濾鏡效果與可調式8段美肌功能，隨手拍都耀眼動人。內建「20 種 AI 場景智慧辨識」，拍照時可自動將色彩最佳化，怎麼拍都美！此外，更備有「瑕疵檢測」功能，可自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光，讓你跟 NG 照片從此說 Bye Bye！以及可愛的AR貼圖、濾鏡特效，還可創建個人專屬虛擬人偶並搭配多種表情模式，與朋友互動更顯趣味。Galaxy A30s超強三鏡頭相機，自由分享眼中世界，讓你懂拍懂玩 FUN 肆生活。

Galaxy A30s輔助日常更便利 享受美好生活

記錄生活的同時，Galaxy A30s讓你無須擔憂容量不足，內建4GB RAM和128GB ROM超大容量，另可支援Micro SD最高可擴充至512GB，保留每刻細節無須刪除。搭載4,000mAh超大電量與閃電快充，出門享樂電力滿滿整天不停歇。在安全防護上，Galaxy A30s備有「螢幕指紋辨識」與「臉部辨識」功能，解鎖手機有保障、安全辨識更快速。而透過「雙重帳號」及「安全資料夾」功能，讓使用者在一支手機上同時擁有三個帳號，公用、私人切換不卡卡，滿足現代人忙碌中求便捷的生活。

Samsung Galaxy A30s 規格

顏色

冰晶白、冰晶黑、冰晶綠

顯示螢幕

6.4吋 HD+ Super AMOLED

19.5：9 Infinity-V極限全螢幕

處理器

Exynos八核心／1.8GHz Dual+1.6GHz Hexa

記憶體

4GB RAM／128GB ROM

相機規格

主3鏡頭：25MP(F1.7)日夜智能切換

          8MP(F2.2)123度超大廣角

          5MP(F2.2)景深特效

前鏡頭：16MP(F2.0)

相機功能

美顏錄影／景深特效／20種場景智慧辨識／瑕疵檢測／

AR貼圖／虛擬人偶／濾鏡效果

電池容量

4,000mAh (支援閃電快充)

連結能力

Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz

VoLTE／VoWi-Fi

NFC

SIM卡

4G+4G三卡雙待 (Micro SD最高可擴充至512GB)

尺寸

158.5 x 74.7 × 7.8mm

其他

螢幕指紋辨識／臉部辨識／杜比環繞音效／獨立３卡槽／

安全資料夾／雙重帳號／多重視窗

https://www.samsung.com/tw/mobile/

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