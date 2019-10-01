近來手機都支援快充，古早的行動電源的充電早就不夠力了，最近亂晃亂晃就購入了 Redmi 充電寶快充寶 20000 mAh，其實我已經不帶行動電源出門很久了，自從購入 Huawei Mate20X 之後，真的很少遇到電力不足的狀態，所以根本沒有行動電源需求，不過身上還是有其他手機，還是喜歡備一顆大電量的行動電源，Redmi 充電寶快充寶的外型我還頗喜歡的，滿電的狀態可以充飽 5 台小米 9，若是外出旅遊不但可以補足自己電力，還可以救援朋友的手機唷！

Redmi 充電寶快充版有 10000 mAh 與 20000 mAh 兩款版本，在外型上就是薄跟厚的差異，其實我會覺得 10000 mAh 的輕薄更適合攜帶，不過 10000 mAh 的沒有支援快充，這點就相當可惜，華碩新推出的 ZenPower 10000 輕薄之外還支援 QC3.0 快充就相當實用！所以我這次購入的是 20000 mAh 的版本，紅色的外盒實在是很討喜啊！

相對於一般行動電源的暗色外型、或是金屬外殼，Redmi 充電寶快充版的白色外殼還挺亮眼的，雖然說是塑膠質感，不過前後是霧面的也頗有質感，四周圍是亮面的唷！

20000 mAh 的大電量應該不用我多說什麼吧？一支手機的電池容量大多介於 3000-4000 mAh， 比較大支的手機才會到 50000 mAh，依照他們官方提供的數據來看，20000 mAh 可以為 Redmi Note 7 充電 3.5 次、小米 9 充電 5.3 次、Redmi K20（台灣小米 9T Pro）充電 3.5 次、iPhone XS 充電 4.8 次，如果個人使用狀態來看，三天兩夜應該都是足夠的唷！

雙輸出 and 雙輸入，雙輸入的設計還頗特殊的，其實我一開始以為 Type-C 也是輸出，想說有快充應該 Type-C 輸出，結果並不是，Type-C 與 MicroUSB 都是為行動電源充電使用的，應該說一點點小貼心，不用特別選擇充電的線材。

雙輸出的 USB，單邊使用的時候功率最高可以到達 18W，兩個 USB 同時使用的時候輸出可以到達 5.1V / 3.6A，側邊有一個電源按鈕，按一下之後可以顯示電量狀態。

高品質的電路芯片有多重保護，包含有溫度保護、短路保護、Reset 保護、輸入過壓保護、輸入防反保護、輸出過流保護、輸出過壓保護、電池過充過放保護、硬體級電池過流短路保護。

實測我的手機，的確有支援快速充電唷！只是好像不是每次都會顯示有快速充電，這個我就無法追究啦～

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