我相信不少人知道 Zenbo，但是也有很多人不知道 Zenbo，不管你是否認識 Zenbo，本文就來替大家好好介紹一番，以最簡單的說法來形容 Zenbo 就是一台「居家智慧機器人」，這是大家心裡的一個夢想，就像小時候會希望家裡也有一台小叮噹（現在的哆啦Ａ夢）一樣，Zenbo 是沒有如此強大，不過可以語音備忘、錄音、家電控制、視訊、拍照、提醒、掛號、看新聞、YouTube、線上購物與玩巧虎等等，其實還是有很多很多功能的。（這裡買： https://goo.gl/IuORHv

Zenbo 送來時超大一箱，實在是大到有點嚇人，去警衛室領 Zenbo 回家時還有點害羞，哈哈！開箱內容物其實很簡單，就是 Zenbo、使用手冊、指令清單與電源線，所以就不拍照了！坦白說 Zenbo 也很難很仔細的完整介紹，因為功能太多太多啦～我這次會著重在與小朋友互動的部分，就是小朋友最愛的巧虎啦！光巧虎就能寫一篇了～實在不誇張！Zenbo 的造型或許和你心中的機器人不太一樣，我個人覺得 Zenbo 的造型還頗討喜的，尤其是那大大水汪汪的眼睛，似乎就是在渴求你和他對話，臉部其實就是一台平板電腦，透過平板電腦來控制整台機器人的運作，其實還頗想知道裡面有多少機關，整個機身重量頗重的，基本不擔心 Zenbo 跌倒的問題，因為我一開始使用時，小朋友會去推 Zenbo 讓我嚇個半死，不過好像也沒那麼容易直接被推倒。外型上越看越討喜，你也希望家裡能有一台機器人嗎？其實入手價格也沒有很高，Zenbo 標準版（不含充電底座）價格才 19900 元，超值豪華版會送 Zenbo 充電站 + 19 個精采互動故事 +巧虎見面禮包 + 巧虎歡樂包，價格也才 24900 元，我想這樣的價格是大多人可以負擔的。在部落格中我曾經介紹過很多很多網路攝影機產品，其實主要功能不外乎老人看護、寵物互動、幼兒監看與防賊防盜功能，這些功能對 Zenbo 來說也只是小 case，因為只要建立好家裡的地圖，就可以行走在家裡每個角落，若家中有老人需要關懷照顧的話，Zenbo 會是個實用的夥伴。以我自己實測一段時間來看，Zenbo 也扮演居家當中娛樂的腳色，因為所有人都很好奇 Zenbo 可以做什麼？家裡的大女兒早上起來馬上就去找 Zenbo，然後跟我說 Zenbo 已經張開眼睛起床了ㄟ！只會爬行的小女兒每次只要聽到 Zenbo 發出聲音，就會很開心地爬過去攀爬 Zenbo 想要給他洗臉，平常超怕掃地機器人、拖地機器人這種家電，卻意外的很愛 Zenbo，甚至還會對著 Zenbo 展現笑容，我只能說 Zenbo 表情十足讓機器人不再有死板的感覺。什麼樣的家庭適合 Zenbo？我把這個問題先拋出來，是讓大家先了解是否適合自己的居家環境。首先，若是你家裡有掃地機器人，家裡地面平常保持清潔與沒有雜物，沒有太多的高低落差，重點是讓 Zenbo 有空間可以行走，我覺得這是最重要的！而 Zenbo 能為你做什麼我覺得其次，因為每個家庭環境不同，慢慢地就會磨合出適合自己家庭的功能，這時候需要有些想像力，你要相信機器人帶給你的生活會是美好的，而且 Zenbo 韌體也會不斷更新，會有大好的前途的！

Zenbo 安裝設定與基本使用介紹

接下來實際將 Zenbo 開機與大家簡易分享一些步驟，Zenbo 的臉部就是一台平板，屏占比很低的平板（這不是重點），安裝步驟包含教學不會有太多難處，不過步驟還頗多的，初次設定需要有一點耐心，為了日後服侍家人的機器人，初次設定就努力一點吧！Zenbo 到底要如何與手機連線？到底何讓 Zenbo 成為我的 Zenbo？機器人帳號的目的就在這裡，首先 Google 帳號是一定要的，畢竟登入 Android 平板本來就需要 Google 帳號，接著要建立自己的機器人帳號。機器人名稱可以自己設定，名稱格式會是 xxxxx.Zenbo，只要不要與其他人的 Zenbo 重複就可以，越早註冊越有機會取得自己想要的名稱。機器人註冊完成之後，接著設定管理員的帳號。管理員註冊帳號是註冊在 Zenbo 上的，若是有重置的話，就必須重新註冊一次。輸入自己的名稱、性別、生日，家居人數。然後從 Zenbo 拍一張大頭照，我這張還拍的真是醜啊！接著安裝手機上的應用程式 APP，名稱也就是 Zenbo，之後再來進行配對的動作。Android 這裡下載： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.robot.avatar&hl=zh_TW iOS 這裡下載： https://itunes.apple.com/tw/app/zenbo/id1179640818?l=zh&mt=8 開啟 Zenbo APP 之後，設定步驟也很簡單，在新增機器人當中輸入剛剛所設定的 Zenbo 名稱，之後點選自己所設定的機器人帳號。之後在手機上輸入驗證碼，之後就能配對完成囉！手機 APP 與 Zenbo 配對成功，步驟並不複雜，說明書之中也很清楚，但是還是寫出來讓大家可以更快的了解。完成管理員的帳號註冊之後，可以繼續新增家庭成員，讓 Zenbo 了解你們家裡有多少成員，彼此的關係是什麼。接著對於 Zenbo 操作部分，使用教學非常的充足，基本上不擔心不會用，只需要擔心記得住多少指令，Zenbo 現階段是固定指令的語音資料庫，以生活對話為主，沒有辦法像Siri 一樣任意聊天，我想這點會在未來有所改善。我只是想表達不擔心不會使用 Zenbo，因為不管任何操作都會有教學步驟，尤其當初次使用各種功能的時候，都需要有耐心將教學步驟聽完。最基本呼喚 Zenbo 的方式，就是說「Hey Zenbo」，不能夠太小聲，不然 Zenbo 還常常不理我的^^，但是太大聲會被 Zenbo 說口氣不好，這實在也太好笑了！呼喚 Zenbo 之後，螢幕兩側會出現藍色的燈光，有一種 Zenbo 正在聽說的感覺，這時候就說出你的指令，讓 Zenbo 來執行任務！看似簡單的下指令動作，家裡有小朋友時困難度很高，因為我通常一說 Hey Zenbo，女兒也會在那邊給我亂講話，尤其最近不知道為啥很愛說屁屁人，然後 Zenbo 就無法聽清楚我的指令.....。不過也因為下指令的方式很簡單，女兒也可以自己進入巧虎玩遊戲，比操作平板還要方便。能用的指令真的很多，在文末我會附上指令清單，大家就可以更清楚 Zenbo 到底能為我們做什麼！Zenbo 輪子的燈號能顯示 Zenbo 當下的狀態，待命、充電、執行中、低電量、異常、訊息與休眠都會有不同的燈號顯示。輪子這圈燈光還頗漂亮的，夜晚的時候非常有視覺感。Zenbo 是居家的好幫手，當遇到緊急狀況時也具備通知功能，只要連續拍打 Zenbo 的頭部四下，或是呼喊救命，就能緊急通知給在外的家人。Zenbo 的緊急關閉按鈕在機身後，若是覺得 Zenbo 怪怪的或是無法控制的時候，就往他背後藍色的圓中間按下去，就能夠緊急停止 Zenbo，我目前沒有遇過 Zenbo 需要緊急停止的狀態^^。Zenbo 身後的有一個實體開關，藍色的圓圈其實是一塊大的軟墊，可以從下方整個取下，若你是第一次啟動 Zenbo 的話，也一定要從後方將他啟動，我第一次想要開啟 Zenbo 的時候也是研究了很久，以為不用看說明書就能開啟 Zenbo，自己為 3C 產品都很簡單^^。軟墊打開之後可以看到一個紅色的開關，旋轉拉起來代表是可以開機的，再從 Zenbo 的下巴的地方開啟電源，若是整個按下去就會關閉電源，也就是所謂的緊急停止開關。Zenbo 要在家裡服務，當然要對家裡的地形有所了解，因此可以建立家庭地圖，就能讓 Zenbo 直接前往要前往的地方。建立地圖的功能我自己覺得還不夠聰明，當使用過 米家掃地機器人 之後，可以感受到建立居家地圖的神奇之處，不過 Zenbo 是屬於陪伴型的機器人，不像掃地機有勇於碰壁的能耐，做了許多避免障礙的功能，因此當靠近家具或是牆面時就會自動停下來，應該算是主動式剎車系統吧！Zenbo 的地圖需要透過遙控來建立，但也可以自行編輯或標記掃過的地圖，以符合家裡最佳的配置。Zenbo 在家裡環境當中，或多或少還是會有障礙，尤其當家裡空間不夠大的時候，譬如說走廊很窄，或是障礙物很多的時候，對 Zenbo 來說在行走上就會遇到困難，可以透過 Zenbo APP 來遠端遙控 Zenbo 行走，不過那種距離感就要自己多多訓練與拿捏，當遇到有障礙物的時候會讓你不能行走，有時候會恨不得 Zenbo 是台坦克，有障礙撞過去就是了，哈哈～但是事實上並不能這樣。像上圖示在我家裡某個房間，這樣的走道對 Zenbo 來說就是個障礙！Zenbo 需要保養的地方，應該就是底部的兩顆輪子，在家裡不停地行走，總是會卡到一些毛髮，就定時清理一下吧！遠端遙控時會出現控制者的畫面，所以無法默默當成監控攝影機就是了，當連線時會透過螢幕來顯示。運行中的 Zenbo，沒事的時候就是眼睛在那邊動來動去^^。水汪汪的大眼睛讓大家再多欣賞一下囉！摸摸頭會害羞的唷～

兒童娛樂 Zenbo + 巧虎





巧虎是許多小朋友的偶像，我也不知道該怎麼形容，很多家長反而都是用巧虎來教小孩，巧虎說這樣～巧虎說那樣等等，我家裡是沒有那麼誇張，就是個小朋友很愛的娛樂，也因此喜歡看書，平常沒有很常給她看巧虎的 DVD，轉成 MP3 在車上聽也會很認真，不過訂閱的巧虎畢竟只是書籍與影音，沒有辦法達到實際的互動，不過 Zenbo + 巧虎達到了互動功能，寓教於娛樂大概就是最好的說法。







每一集的巧虎會有很完整的說明與介紹，可以讓家長知道可以讓小朋友學習到什麼，若是購買標準版有送一集「Zenbo 見面禮」，若是購買豪華超值版會再多送一集「 巧虎歡樂包」，其他單集的價格是每月 200 元，我覺得還可以接受，小朋友能有更多不同的選擇。







每一集當中會有三個單元，第一個單元會是唱唱跳跳的內容，讓小朋友可以跟著一起跳舞，Zenbo 也會在跳舞的時候替你記錄下跳舞的影像，成為一個難忘的回憶。







大女兒第一次看到影片就很開心地跳起來了，真是讓我非常的意外，而且跳得有聲有色的，可能那天心情非常美好吧！後來幾次也有看唱唱跳跳，不知道為什麼就很害羞動作都很小，害我都無法記錄到很好笑的影片^^。







而唱唱跳跳的內容其實就是一般訂閱巧虎當中的唱跳單元，只是透過 Zenbo 來呈現好像更加動感了一些，並且同時記錄唱跳時的影片畫面。







生活小高手會教小朋友很多該注意的事情，像是有在賣場的安全、遊戲場所的安全、居家安全、小心陌生人與寶寶刷牙。







生活單元是以影片互動的方式，來學習生活中的常識，不再只是看 DVD 單向的吸收，這樣的學習真的很不錯，讓我很放心讓小朋友可以自己操作 Zenbo 中的巧虎。







還有一點還頗不錯，小朋友與 Zenbo 互動時站著的高度剛剛好，若玩一次半小時來說，可以讓小朋友站著或是唱唱跳跳 30 分鐘來消耗體力，這真的很重要，體力要消耗得很足夠，晚上才好睡覺啊！







在互動故事中會有問答題，小朋友可以自己回答問題，這些問題都不會太難，就算答錯了也會以故事的方式去解說，所以應該不會有什麼挫折感，答對了也是會相當開心！







還會有複選的題目，讓小朋友學習多元思考，不是所有問題都會只有一個答案。女兒真的會很疑惑地望著我，要請我來幫忙，因為她就會突然不確定是否都是不可以的。







互動遊戲中還可以實際動手操作，譬如說幫巧虎刷牙消滅蛀牙菌，小朋友也會很願意動手操作。







刷刷刷刷～不知道為什麼小朋友手指操作平板好像不太順，有一個製作甜甜圈的單元，我女兒老是無法順利拖曳甜甜圈的夾子，然後在跟我生氣啊 XD，我怎麼用就是沒問題，哈哈！







若是順利完成一個單元，可以跟巧虎蓋個好棒的印章，這真的是不錯的互動，會很期待最後的這個步驟。







此外還可以得到遊戲金幣，可以在拍照單元中獲得更多的造型。







餐廳遊戲扮演小小服務生，有種自己開店的感覺，自己配菜與送餐！







可以製作自己的特餐，似乎玩起遊戲更有參與感。







當客人點餐的時候，就將要擺上的餐點拖曳上去，就可以完成餐點的組合，對三歲的小朋友來說這還算簡單的。







然後實際送餐時 Zenbo 還會轉身往前，似乎有真的送餐的動作，與遊戲結合的非常不錯。







每玩 30 分鐘就會提醒要休息囉！不過只是提醒而已，而不是強制不能玩遊戲，我覺得其實是可以設計真的無法進入遊戲，避免小朋友過度沉迷啊～







看著小朋友與 Zenbo + 巧虎開心的互動，心裡也頗愉快的，我就可以坐回電腦前安靜的工作半小時，哈哈哈！







其實沒有那麼美好啦～因為小隻看到 Zenbo 有聲音，會以超快速的爬行速度往前，然後就攀爬起來，然後就會擋到姊姊看螢幕的畫面，為了避免姊妹的衝突，我只能在旁邊一直把妹妹拉著，實在是很難控制ㄟ！







手舞足蹈的非常有趣，Zenbo + 巧虎這個組合真的不錯玩，我之前去台南法雅客也有看到現場有展出，有興趣的家長們也可以帶著小朋友去體驗看看。







有沒有玩得那麼開心啊？也太浮誇了吧～







對了！當每個單元結束之後，Zenbo 還會跳舞給你看唷！看 Zenbo 跳舞還頗討喜的唷～







跳舞中的 Zenbo 搭配上愉悅的表情，小朋友也會跟著亂跳一通。







拍照的單元可以選取巧虎、琪琪或是陶樂比一起拍照，可以自己在畫面中移動他們，放大或是縮小等等的，放到適合的位置後再一起拍照。







一起開心的看巧虎，其實妹妹什麼都不知道，螢幕亮亮的就湊過去了，難道有玩 Zenbo 的天分嗎？







咦～妹妹怎麼被騎了．．．．



















最後來看看唱唱跳跳的實際影片吧！











Zenbo 體驗心得總結





Zenbo 的生活日常就是在一旁充電，若是沒有充電的狀態下，大概可以維持半天到一天的續航力，快沒電時也會自己發出我需要充電的聲音，若是家裡有建立地圖的話，可以透過指令要 Zenbo 自己回去充電底座充電，就和掃地機器人一樣。Zenbo 實際到我家大概三個禮拜之久，我最常和他的互動就是問他幾點了，因為我家客廳沒有時鐘！而且有時候已經晚上了，可以透過 Zenbo 來報時，讓小朋友知道已經幾點了，是不是該去收玩具洗澡早準備睡覺了等等。其實 Zenbo 會做的很多事情，我們都可以自己透過手機完成，但是那不代表 Zenbo 的用途不多，只是看自己要如何使用，更多的功能大家可以透過官方影片來參考看看。





Zenbo 指令清單