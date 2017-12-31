【Mac】 Juice 讓電量顯示更有趣，新圖示新氣象

2017-12-31 10:07:53 9M87
Juice Mac電量顯示 電池圖示 表情符號 emoji

Juice 可以把電量圖示變得更有趣，Mac 的使用者應該看膩了電量圖示了吧？身為創意十足的蘋果人，應該來點不一樣的，Juice 是一個簡單的小工具，有各種顯示電量的方式，包含圖示、文字、圖表等，用了 Juice 之後其實不僅僅只是看電量而已，而是在忙碌的工作之餘，看到有趣、不同的圖示會讓自己會心一笑，也算是找到空閒時間，幫自己增添一點小樂趣，短暫放鬆一下自己，就像喝了果汁精力充沛，是一種幫自己充電的方法之一。

Juice Mac電量顯示 電池圖示 表情符號 emoji
△ 安裝後會看到笑臉直接迎面而來

電池 emoji 笑臉 表情符號 設定

△ 點擊笑臉 emoji 選擇 Preferences 進入設定

Mac電量 Mac電池換圖示

△ 打勾 Automatically on system start 應用程式會跟著系統啟動

Mac電量顯示 電池圖示 表情符號 emoji

△ 這邊可以選擇各種不同的圖示，下面挑了幾種比較有趣的跟大家分享。

emoji 投降 雙手

△ 投降手勢，有點像是在說我敗給你ＸＤ

我飽了 充電滿格 充飽電 電量滿的

△ 英文的「我飽了」

電池格數 電池換圖示

△ 電池格數

Juice Mac電量顯示 電池圖示 表情符號 emoji

△ 電池條狀顯示

檔案下載：
Juice-Beta.dmg（MediaFire下載）
Juice-Beta.dmg（Rapidgator下載）
Juice-Beta.dmg（ZippyShare下載）
Juice-Beta.dmg（YunFile下載）
Juice-Beta.dmg（本站下載）
檔案大小：10.12 MB

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