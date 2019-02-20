最近有朋友問 Windows 筆電電池壽命大概多長，如何查看電池壽命？雖然有很多輔助工具可以查詢，但今天要跟大家分享的是如何不安裝任何 App，透過輸入指令碼的方式，來查詢 Windows 筆電壽命，一行簡單的指令碼就可以查到電池目前最大容量、電池設計容量、電池三天內的使用率及狀況都一清二楚，如果你剛好看到這篇，趕快跟著我動手一起查看你的電池健康度吧！

△ 首先按下 Windows 下方的開始選單，在搜尋處輸入 CMD 開啟命令提示字元工具，並且輸入「powercfg/batteryreport」。

△ 接著你的電池報告就完成啦！電池報告是以 html 檔呈現，儲存位置在 C:\User\UserName\battery-report.html，大家依照這個路徑就可以找到自己的電池報告啦！

△ 依照上面的路徑來尋找，可以找到一個檔名為 battery-report 的檔案，因為是 html 檔案，直接用瀏覽器就可以打開了。

△ 接著就會看到這種資訊，包含：電池序號、製造商、電池原始設計容量、目前最大充電容量、循環次數、近三天的使用記錄等。

△ 以我示範的電腦來說，原始電池容量為 48,600 mWh，目前就算充到最滿只能 27,745 mWh，也就是說目前就算電池充到飽，最多也只能充原本容量的一半。原本循環次數是 0，現在也已經到 244 次，也就是說從 0% 充到 100% 已經充了 244 次。

△ 有各種電池的詳細資訊，除了近三天的使用紀錄之外，還有電池慢慢衰老的紀錄，從一開始到最後通通都有～

△ 最後還有電池預計使用時間，從電池充滿電到用完預計可以用多少時間，可以在這邊看得一清二楚～大家趕快去查查看自己的電池壽命吧！