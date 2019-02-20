Windows 如何查看電池壽命作

最近有朋友問 Windows 筆電電池壽命大概多長，如何查看電池壽命？雖然有很多輔助工具可以查詢，但今天要跟大家分享的是如何不安裝任何 App，透過輸入指令碼的方式，來查詢 Windows 筆電壽命，一行簡單的指令碼就可以查到電池目前最大容量、電池設計容量、電池三天內的使用率及狀況都一清二楚，如果你剛好看到這篇，趕快跟著我動手一起查看你的電池健康度吧！

Windows 如何查看電池壽命作

△ 首先按下 Windows 下方的開始選單，在搜尋處輸入 CMD 開啟命令提示字元工具，並且輸入「powercfg/batteryreport」。

Windows如何查看電池壽命

△ 接著你的電池報告就完成啦！電池報告是以 html 檔呈現，儲存位置在 C:\User\UserName\battery-report.html，大家依照這個路徑就可以找到自己的電池報告啦！

Windows 如何查看電池壽命作

△ 依照上面的路徑來尋找，可以找到一個檔名為 battery-report 的檔案，因為是 html 檔案，直接用瀏覽器就可以打開了。

Windows 如何查看電池壽命作

△ 接著就會看到這種資訊，包含：電池序號、製造商、電池原始設計容量、目前最大充電容量、循環次數、近三天的使用記錄等。

Windows 如何查看電池壽命作

△ 以我示範的電腦來說，原始電池容量為 48,600 mWh，目前就算充到最滿只能 27,745 mWh，也就是說目前就算電池充到飽，最多也只能充原本容量的一半。原本循環次數是 0，現在也已經到 244 次，也就是說從 0% 充到 100% 已經充了 244 次。

Windows 如何查看電池壽命作

電池壽命查詢

筆電電池循環次數怎麼看

Windows 如何查看電池壽命作

△ 有各種電池的詳細資訊，除了近三天的使用紀錄之外，還有電池慢慢衰老的紀錄，從一開始到最後通通都有～

筆電電池壽命查看

△ 最後還有電池預計使用時間，從電池充滿電到用完預計可以用多少時間，可以在這邊看得一清二楚～大家趕快去查查看自己的電池壽命吧！

筆電電池壽命如何查？免安裝 APP 循環次數也可查！ 相關文章

訪客留言

筆電電池壽命如何查？免安裝 APP 循環次數也可查！ 參考資料

怎样在Windows 10系统下检测笔记本电池健康情况_百度经验
怎样在Windows 10系统下检测笔记本电池健康情况,笔记本使用时间长了，电池就不怎么给力了，如果想知道笔记本电池的健康状态怎么样，很简单：直接用wi10自带的命令就可以查看笔记本电池 ... 在命令提示符下输入命令： powercfg /batteryreport.
你的Win10筆電平板續航如何？系統電池報告全揭秘- 壹讀
現在便攜Win10設備很多，電池續航能力是此類設備的關鍵。 ... 你的Win10筆電/平板續航如何？ ... powercfg /batteryreport ... 2、報告被保存在C:-Windows-system32文件夾中，文件名為，網頁形式，如下圖—— ... 點此查看）的電池，上圖報告開頭給出了計算機名、設備名、BIOS版本、系統版本、平台作用、連接待機支持&nbsp;...
一行指令Windows 10免裝軟體查詢筆電電池健康度
然而Windows筆電要查詢電池健康度，過往大多要安裝軟體才能查詢，並 ... 中輸入powercfg/batteryreport，就會將電池檢查報告Battery report儲存&nbsp;...
Windows10電池報告 - 艾毕思知识库
如果希望查看筆記本電腦或者平板電腦的電池狀態詳細報告，可以通過下面的方法來查看。 Windows鍵開啟菜單，在搜索欄輸入 command 右鍵點擊搜索結果，選擇 “以管理员运行” 命令提示符界面，輸入 powercfg /batteryreport 提示信息如下圖 拷貝 C: ...
一行指令 Windows 10免裝軟體查詢筆電電池健康度 #教學 (130219) - 癮科技 Cool3c
然而Windows筆電要查詢電池健康度，過往大多要安裝軟體才能查詢，並不是這麼容易。 不過透 ... 此為Windows內建的檢測功能，只要在搜尋列輸入CMD叫出命令提示字元，於該頁面中輸入powercfg/batteryreport，就會將電池檢查報告Battery report儲存為HTML ...
surface pro 4 一下子就沒電- Surface - 筆電討論區- Mobile01行動版
有人的SP4也是用一下就沒電嗎？ ... 唉呀不得了電池耗損也太嚴重了吧，在裝一下BatteryBar看看電池耗損43%，這也太誇張， ... 輸入powercfg /batteryreport 察看電池… ... https://blogs.windows.com/windowsexperience/2014/06/26/sleep-study-&nbsp;...
如何優化Windows 10的電池壽命 - 愛經驗
它的字面規定它的柯塔娜設置，但沒有任何細節，或什麼的，這意味著你的電池壽命 ... 最後，使用POWERCFG / batteryreport生成了最新的分析你的電池，包括充電收視率，循環次數，而最近的電池在使用/充電周期的歷史。
如何檢查Windows 10 中的當前電池健康狀況｜Zi 字媒體
7 天前 - 10年前的筆電還看得到卡榫的可換式電池設計，電池不夠力換一顆電池即 ... 字元」視窗後，輸入如下命令「powercfg /batteryreport」後按下〔Enter〕。
你的Win10筆電平板續航如何？系統電池報告全揭秘- 每日頭條
現在便攜Win10設備很多，電池續航能力是此類設備的關鍵。 ... powercfg /batteryreport ... 2、報告被保存在C:-Windows-system32文件夾中，文件名為battery-report.html，網頁 ... 最後是電池壽命預估（Battery life estimate），依據是已經獲取的電池 ... 若想通過智能管理器查看電池使用詳情，請按照以下步驟操作：1.
如何檢查 Windows 10 中的當前電池健康狀況
10年前的筆電還看得到卡榫的可換式電池設計，電池不夠力換一顆電池即可上路，自從鋰聚合物電池超輕薄的設計流行後，隨著手機一樣都內嵌式電池。當然筆電越來越薄，抽換式的卡榫很容易故障或短路造成燃點。最近發現筆電電池每況愈下，不想隨時 ...