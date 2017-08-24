經營粉絲專頁是件困難的事情，要有對的群眾就要有對的主題，粉絲才會逐漸累積，當然也聽聞不少粉絲團是買來的，那就可以透過 Facebook Like Checker 來檢查這些粉絲是來自於哪些國家，也算是粉絲團健康檢查的一種，對於廣告主來說，也更加能確認目標的國家是否是正確的，檢查出來的數據可以當成一種參考唷！
Facebook Like Checker：http://www.ershad7.com/FacebookLikeChecker/
分析過後會先顯示有多少人喜歡這個粉絲專頁，與告訴你粉絲遍佈了幾個國家，以及粉絲頁的 Page ID。
最後會顯示每個國家與粉絲的數量，趕快也來看看自己的粉絲團吧！
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