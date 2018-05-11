網站有 GA，Facebook 有 FA，Facebook Analytics 很早就有網頁版了，現在也推出了行動版本 App，可以衡量 FB 粉絲專頁上的各項活動，並且更深入了解人們的瀏覽習慣、網路上的活動等，查看強大的人口統計數據也是沒有問題的，在 iOS、Android 雙平台同步上架，以後可以在手機上更方便查看數據，像是轉化率、瀏覽行為、時、人口統計數據等，再也不用用手機開瀏覽器，還只能看到醜醜的介面，已經設定好 Facebook Pixel 的粉專管理員們，趕緊下載 Facebook Analytics 吧！
△ 自己新增圖表可以看到自己想要檢視的特定數據，從各種 KPI、活躍用戶、收益、留存率、Events、人口統計、漏斗、一直到同類型的群組都可以自訂，非常詳細，絕對可以滿足大家的需求～
△ 若覺得第一頁的 Overview 資料太雜，可以把分析報告這個頁籤想像成我的最愛的概念，可以在這邊看到自己想看的分析。
△ insight 洞察報告也是可以看到的，與電腦版的一樣，收益、人口、觸及率等變動，都可以輕鬆查看了！
△ 若有任何變動，也可以設定通知，在第一時間接收到推播，這是安裝 App 版本的好處，不會錯過任何重要的變化，身為粉絲專頁管理員必備的 App 之一，粉絲專頁一秒鐘幾十萬上下的人，不能錯過啊！幫大家準備了兩個系統的下載連結，大家趕緊服用吧！
Facebook Analytics（App Store下載）
Facebook Analytics（Google Play下載）
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