臉書網域驗證勢在必行，避免網域被盜用、假消息散佈、病毒，大家驗證了嗎？

2018-05-11 09:36:03 9M87
FB 網域驗證方法

最近有臉書粉絲專頁的人需特別注意，盡快將自己的網域驗證，為什麼突然要進行驗證呢？因為臉書要避免網路上的惡意行為，像是散佈不實消息、冒用、詐騙等行為，可以避免我們的網頁遭到濫用，在未驗證前，廣告主無法修改有連結的貼文，且驗證後，其它人無法隨意使用我們的網頁，除非得到我們授權，目前臉書官方提供兩種驗證方式，第一是透過將 DNS TXT 項目新增到 DNS 紀錄，第二個方法是將 Facebook 提供的 HTML 檔案上傳至網站目錄，不管怎麼樣，驗證都是出自於善意，趕快動起來驗證自己的網站吧！


FB 網域驗證方法
△ 進入企業管理平台，在企業管理平台右上方找到「企業管理平台設定」按鍵。

FB 網域認證教學

△ 在「企業管理平台設定」中，找到第一個頁籤「人員和資產」，然後選擇左邊導覽清單中的 「Domain 網域」。

FB 如何進行網域驗證

△ 點擊新增網域按鈕，再輸入欄位中，輸入自己的網域，並按下右下角新增。

企業管理平台 FB

△ 目前有兩種驗證方式，分別是透過 DNS 與 HTML 檔案上傳，只需要透過這兩種方式的其中一種就可以囉！如果兩種驗證方式都在能力範圍外的話，可以請有相關技術背景的朋友協助，認證完成後，沒有得到授權的人，就無法隨意使用我們的網址，若想透過廣告商下廣告的話，可以點擊 Assign Partner，把網站授權給廣告商使用就可以啦！如此一來可以更有效避免網站被盜用，或是不正確資訊的流傳！為了更安全、友善的網路環境，大家趕緊去驗證吧！

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