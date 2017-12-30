Fanpage Karma 粉絲專頁年度分析工具，經營粉絲專頁這樣跟主管報告最專業

2017-12-30 09:52:16 9M87
Fanpage Karma 粉絲專頁ID 粉絲專頁名稱 年度分析

2017 年就要結束了，臉書依照慣例都會推個人的年度回顧，但大家有沒有想到自己經營的粉絲專頁？Fanpage Karma 免費回顧粉絲專頁工具，可以讓小編們回顧這一年來在粉專的努力，包含前三名熱門貼文、這一年來增加了多少粉絲、日互動粉絲數、這一年總共發了多少貼文、得到多少讚、多少回覆留言、多少轉貼分享、這些貼文觸及了多少人、最熱門的三篇文章等等，小編們趕快看看自己辛苦灌溉了一年的粉絲專頁，有沒有成長一些呢？

Fanpage Karma 粉絲專頁年度報告：https://www.fanpagekarma.com/annualreport

Fanpage Karma 粉絲專頁ID 粉絲專頁名稱 年度分析
△ 進入網站後先輸入自己的粉絲專頁名或粉絲專頁 ID，數入後點一下旁邊的放大鏡。

Fanpage Karma 粉絲專頁年度回顧 粉絲團報告

△ 之後會看到下方出現粉絲專頁，記得要點一下粉專名字那邊確認。

Fanpage Karma 粉絲專頁 樣式 Email 分析報告

△ 第二部選擇喜歡的設計樣式，這邊示範選擇第一種樣式，然後輸入你的 email（接收分析報告），都完成後點擊右下角綠色框框按送出。

Email 收件 Fanpage Karma

△ 接著直接到 Email 收粉絲專頁年度分析報告就可以囉！

Fanpage Karma PPT 簡報檔 粉絲專頁分析報告

△ 下載後會是一個 PowerPoint 簡報檔，慢慢欣賞吧！

Fanpage Karma 粉絲專頁年度報告：https://www.fanpagekarma.com/annualreport

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