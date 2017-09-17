Facebook 是很熱門的曝光管道，甚至連文章讚的數量都成為成效依據，不過讚的數量是可以作弊的，可以透過 CrowdTangle Link Checker 來檢查讚數量的分析，通常讚的數量是「按讚」+「留言」+「分享」的加總，有些文章總體的讚很多，卻發現實際按讚的人很少，留言卻占了八成以上的數字（Ex：讚 1000 個，按讚 20 個，留言 980 個），這就代表讚的數量怪怪的，應該就是作弊而來的，有負責成效的行銷人員，都應該安裝這款 Chrome 的附加元件唷！
CrowdTangle Link Checker 安裝：這裡
之後在右上角就會多一個 ct 的小小圖示，只要在正在瀏覽的網頁點選 ct，就會顯示該頁面的讚分析，下方會顯示是否有被其他粉絲團所分享，若是在網站主頁，還可以看到常常分享貴站的粉絲團，像我現在網站已經取消了 Facebook 按讚的按鈕，坦白 CrowdTangle Link Checker 這工具還是很有幫助的唷！
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