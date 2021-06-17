你有匯出 FB 粉絲專頁留言的需求嗎？近期小編發現 Facebook Comment Export 這款線上工具，能夠自動抓取你所管理的粉絲專頁留言，包含留言日期、留言者、訊息、貼文連結、專頁名稱及 ID，可免費導出約 200 則留言並下載 .csv 檔案，如果想要倒出更多筆留言就必須付費，甚至可以從粉絲專頁創立的第一天起的第一則留言開始備份起，想要輩分與粉絲們的互動，立即將這款工具收下吧。若你是要下載個人 Facebook 所有資料的話，請參考 FB 官方推出的「下載資料」功能。

進入 Facebook Comment Export 網頁後，透過 FB 帳號來登入，即可開始使用服務。

然後選擇你所想要導出的粉專留言，只能導出自己管理的粉專，沒辦法導出別人的。

確定權限都開啟後，按下完成就 OK 囉。

免費方案可以導出大約 200 則留言，如果想要備份所有留言，可以選擇付費方案，導出粉專所有留言的花費是 12 USD。

這裡小編用免費方案作為測試，大約幾分鐘後就完成啦，完成後點擊右邊的下載按鈕就能夠取得 .csv 檔案啦。

中文也可以正常顯示沒有問題，如果你下載的 .csv 檔案中文跳出亂碼的話，可以參考我們分享過的 EXcel 出現亂碼解決方法來排除。用 Facebook Comment Export 導出留言就是如此簡單，不用自己一個一個抓，連結放在下面給有需要的同學們。

傳送門：Facebook Comment Export