ダ鳥獣ギ画 DACHOJU-GIGA 提供的免費插圖素材很特別，以鳥獸戲畫為主，簡單來說就是「鳥獸戲畫就是將野生動物或漫畫鳥類表現得像人類一樣」也就是我們說的擬人化，網站上提供了 1320款鳥獸戲畫的免費插圖素材，而且下載格是提供了 Illustrator Ai，EPS，SVG，JPG，PNG 五種格式讓大家下載使用。
ダ鳥獣ギ画 鳥獸戲畫素材：http://www.chojugiga.com/
▽ 網站上共有 16種分類，每一款插圖的下方都有簡單說明，看不懂日文的朋友就跟艾倫一樣用 Google翻譯一下。
▽ 雖然翻譯成中文的意思也不一定看得懂，大家就看圖自己理解一下囉！
▽ 看到這張懲罰的圖片就覺得好好笑，這是 SM 來著嘛！有滴蠟燭、青蛙的表情也超級到位的啦！
▽ 滑鼠拉到最底下就能看到五種下載的格式：Illustrator Ai，EPS，SVG，JPG，PNG。
▽ 另外 JPG、PNG、SVG 這三種格式可挑選12種不同的配色樣式，還有 5 種圖片尺寸，選擇下方 12款配色時可用滑鼠點選來預覽，最後按下「表示中の画像をダウン口一ド」就能下載。
▽ 圖片網址：http://www.chojugiga.com/2016/11/04/da1chojuother2nd0007/
▽ 圖片網址：http://www.chojugiga.com/2017/04/10/da2choju8_0031/
▽ 圖片網址：http://www.chojugiga.com/2017/06/07/da4choju27_0004/
▽ 圖片網址：http://www.chojugiga.com/2017/07/03/da4choju35_0022-2/
▽ 圖片網址：http://www.chojugiga.com/2017/07/06/da4choju39_0029/
站上所有的鳥獸戲畫素材都被人物化，而且表情和動作都好到位，有需要的朋友可以來參考一下囉！
ダ鳥獣ギ画 鳥獸戲畫素材：http://www.chojugiga.com/
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