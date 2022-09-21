如何在 iPhone 中不使用 App 也能將照片去背？就讓我們透過 iOS 16「摳圖功能」幫你快速搞定！現今網路上去背工具百百款，像小編介紹過的 PhotoKit、BgSub 線上去背工具都頗受網友的喜愛，若你想隨都能把照片去背的話，在手機上肯定是更方便的，很棒的是自從將 iPhone 更新至 iOS 16 後，我們就能透過內建「摳圖功能」在相簿中幫照片一鍵去背囉！怎麼用呢？趕緊往下看詳細教學吧！更多 iOS 16 新功能，可參考這篇：iOS 16 有趣的景深效果教學！

iOS 16「摳圖功能」使用介紹

首先，請到你的「照片 App」中挑一張要去背的照片，接著請在該照片上長按不放，你就會看到主體上有白色光環在環繞，這代表系統已將自動主體去背完成，前後花不到一秒鐘的時間，並顯示「拷貝」、「分享」選項讓給你選。

想要儲存去背好的照片，就點選「分享」>「儲存影像」，這樣你的相簿中就會有一張去背好的 PNG 圖片。

你也可以點選「拷貝」，將去背好的照片貼至 LINE、IG、FB 等 App 上。

另外，我們還能在去背好的照片長按不放，便可直接拖放置到其他 App 中，完全不需要拷貝。

iOS 16「摳圖功能」多張照片批量去背教學

若你覺得一張一張去背太慢的話，你也可以從「照片 App」中選取多張相片，點選左下的「分享」圖示 > 「儲存到檔案」，並設定你要存放的位置。

接著請在「檔案 App」中，打開你剛儲存照片的資料夾，將照片選取後，在任一張上照片上長按不放就可開啟功能選單，請選擇「快速動作」>「移除背景」。

這樣一來，資料夾裡就會顯示你剛勾選照片去背後的 PNG 圖檔囉！以上就是這次 iOS 16「摳圖功能」使用說明， 是不是很方便又快速呢！對於還沒更新至 iOS 16 的朋友趕緊更新體驗一下吧！