iOS 16 新功能超方便，這樣做免 App 也能一秒幫照片去背！

如何在 iPhone 中不使用 App 也能將照片去背？就讓我們透過 iOS 16「摳圖功能」幫你快速搞定！現今網路上去背工具百百款，像小編介紹過的 PhotoKitBgSub 線上去背工具都頗受網友的喜愛，若你想隨都能把照片去背的話，在手機上肯定是更方便的，很棒的是自從將 iPhone 更新至 iOS 16 後，我們就能透過內建「摳圖功能」在相簿中幫照片一鍵去背囉！怎麼用呢？趕緊往下看詳細教學吧！更多 iOS 16 新功能，可參考這篇：iOS 16 有趣的景深效果教學！

iOS 16「摳圖功能」使用介紹

iOS 16 新功能超方便，這樣做免 App 也能一秒幫照片去背！

首先，請到你的「照片 App」中挑一張要去背的照片，接著請在該照片上長按不放，你就會看到主體上有白色光環在環繞，這代表系統已將自動主體去背完成，前後花不到一秒鐘的時間，並顯示「拷貝」、「分享」選項讓給你選。

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想要儲存去背好的照片，就點選「分享」>「儲存影像」，這樣你的相簿中就會有一張去背好的 PNG 圖片。

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你也可以點選「拷貝」，將去背好的照片貼至 LINE、IG、FB 等 App 上。

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另外，我們還能在去背好的照片長按不放，便可直接拖放置到其他 App 中，完全不需要拷貝。

iOS 16「摳圖功能」多張照片批量去背教學

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若你覺得一張一張去背太慢的話，你也可以從「照片 App」中選取多張相片，點選左下的「分享」圖示 > 「儲存到檔案」，並設定你要存放的位置。

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接著請在「檔案 App」中，打開你剛儲存照片的資料夾，將照片選取後，在任一張上照片上長按不放就可開啟功能選單，請選擇「快速動作」>「移除背景」。

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這樣一來，資料夾裡就會顯示你剛勾選照片去背後的 PNG 圖檔囉！以上就是這次 iOS 16「摳圖功能」使用說明， 是不是很方便又快速呢！對於還沒更新至 iOS 16 的朋友趕緊更新體驗一下吧！

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