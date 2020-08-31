紙本藝FUN券 申請

政府推出的紓困補助之一「藝 FUN 券」你上次沒抽到嗎？從今日 ( 8/31 ) 起上午 9 點到 9/6 晚間 9 點止，只要符合資格者，拿著健保卡前往 7-11、全家、萊爾富及 OK 超商登記，就有機會獲得面額 100、200、300 共 600 元的紙本「藝 FUN 券 2.0」，如何申請、申請流程會很複雜嗎？這邊提供 5 大步驟給大家一口氣看懂。

藝 FUN 券 2.0 申請資格？

符合下列資格之一即可申請：
1. 身障朋友
2. 18 歲以下民眾
3. 65 歲以上民眾

若未符合資格也沒關係，大家可以幫爸爸媽媽、小朋友登記，沒有時間前往超商的話，也可在家用讀卡機上網登記。

藝 FUN 券 2.0 抽到的機會大嗎？

藝 FUN 券 2.0 的共 600 元，面額有 100 元、200 元及 300 元可供使用。這次預計發放 60 萬份，預計符合資格的人數共有 750 萬人，中籤率預計為 8%，不過並不是所有符合資格的人都會去登記，因此中籤率很有機會大於 8%。

藝 FUN 券 2.0 如何申請？

共有兩種登記方式：

  • 四大超商：持健保卡至超商事務機，插卡登記
  • 網頁登記：自備讀卡機和健保卡，至官網登記

若你是協助家人登記的話，可以蒐集好家人的健保卡，前往超商進行登記，若你有讀卡機的話，就可以在家利用電腦登記。

藝 FUN 券 2.0

用電腦插入健保卡登記者，點擊文章後方連結前往官網，按下「點我登記抽籤或修改資料」，準備好讀卡機，並勾選同意按鈕。

沒有註冊過健保卡的，請先進行註冊，請見：健保卡註冊教學（含電腦網頁、App 兩種註冊方法）

回到藝 FUN 券 2.0 登記頁面之後，輸入聯絡資訊即可完成登記。由於這次年齡層限制的關係，登記時可以輸入自己、親友的手機或 Email 來代替。

何時公布中獎？中獎如何領？什麼時候可以用？

藝 FUN 券 2.0 將於 9/8 中午 12:00 直播抽獎，領券期限為 109/9/9 - 110/2/28 每天早上 9:00 至晚上 9:00，憑健保卡到四大超商插卡取票，拿著取票收據即可向店員領取紙本藝 FUN 券 2.0，並且於 110 年 2 月 28 日前使用完畢，逾期失效。

紙本藝FUN券 登記

藝 FUN 券 2.0 使用限制

藝 FUN 券主要目的是為了促進民眾進行藝文消費，所以不可將藝 FUN 券另外兌換成等值之現金、商品禮券、現金禮券，或其他以電子、磁力、光學等形式儲存為金錢價值之使用，亦不得用於扣抵藝文展演預購票券因退、換票所產生之手續費，另外，藝 FUN 券也不可找零。藝 FUN 券紙本並無記名，雖可以給別人用，但仍希望民眾可以自己使用，一起挺藝文，參與及感受藝文的美好。

藝 FUN 券 2.0 重要時程整理

登記時間: 109/8/31 - 109/9/6 ( 每日 9:00 到 21:00 )
領券期間: 109/9/9 - 110/2/28 ( 每日 9:00 到 21:00 )
消費期間: 109/9/9 - 110/2/28 ( 23:59 止)

傳送門：藝 FUN 券 2.0 線上登記頁面

藝 FUN 券 2.0 正式開放登記，趕快幫家中長輩小孩登記，申請/流程懶人包一次看 相關文章

    li

訪客留言

藝 FUN 券 2.0 正式開放登記，趕快幫家中長輩小孩登記，申請/流程懶人包一次看 參考資料

【藝FUN券】紙本藝FUN券.APP安裝步驟.店家資訊.使用方式.Q&amp;A.整理包 @ 旅遊休閒樂活趣 :: 痞客邦
藝FUN券有什麼使用限制嗎？ 答：藝FUN券主要目的是為了促進民眾進行藝文消費，所以不可將藝FUN券另外兌換成等值的現金、商品禮券、現金禮券，或其他以電子、磁力、光學等形式儲存為金錢價值使用，亦不得用於扣抵藝文展演預購票券因退、換票所產生的手續費。 ...
藝FUN券、客庄旅遊券、動滋券、農遊券怎麼申請？哪裡用 ...
三倍券正式開始領取，但是除此之外，各部會也加碼推出振興方案， ... 萬份的藝FUN券，每份價值600元，可用在看電影、買書、購買藝文活動 ... 敬老家庭券：7月15日09:00至7月19日24:00開放抽籤登記，7月20日客委會官網公布抽籤結果。 2. ... 官網：動滋券懶人包 ... 快速退稅、紓困延期，找出最省錢的方案.
【生活】整理包／藝FUN券開放登記！如何領？怎麼用？一次解 ...
文化部推出的藝FUN券，今天上午9時起至20日開放登記註冊。 ... 【生活】整理包／藝FUN券開放登記！如何領？怎麼用？一次解惑 ... 消費金額及內容；店家亦可隨時查詢交易記錄，並能每周快速收到藝FUN券 ... 藝FUN券有什麼使用限制嗎？ ... 的看這邊，109新型病毒疫情紓困方案，各行各業部會紓困方案懶人包.
振興懶人包【藝FUN券】申請時間、使用方式全攻略！
振興經濟全台動起來，文化部加碼發放【藝FUN券】，LINE熱點幫你整理好了怎麼登記、怎麼用全攻略懶人包，7/20 21:00 最後登記，千萬別錯過&nbsp;...
【藝FUN券】APP安裝步驟.使用方式.Q&amp;A.整理包 - 旅遊休閒樂 ...
「藝FUN券」自7月18日上午9點至20日晚上9點開放下載註冊，共303萬2042人符合抽籤資格。文化部今日抽出身分證（居留證）號末碼0、3、4、5&nbsp;...
免費領1900元別錯過！ 動滋券、藝Fun券、客庄旅遊券申請總 ...
振興三倍券、安心旅遊補助方案、農遊券、動滋券、藝Fun券、客庄旅遊券7月都陸續推出，為了刺激消費，政府推出6大補助申請方案，有的需要抽籤，有的只需要登記，若能全數 ... Yahoo奇摩新聞為您整理懶人包一次看懂。 ... 更新日期7/20） ... 三倍券選擇流程圖 ... 藝放券，600元，可用於藝文活動、書店等.
【藝FUN券2.0】8月31超商註冊教學，第二波60萬藝放卷，三 ...
4 天前 - 申請資格上有所限制，非所有人都可申請。 並以實體紙本發行，而非掃碼使用。 藝Fun券2.0 申請方式.
藝 FUN 券／農遊券何時領？怎麼用？6大防疫補助懶人包！
藝 FUN券／農遊券何時領？怎麼用？6大防疫補助懶人包！ 疫情漸緩，政府推出許多補助票券及方案振興經濟、刺激觀光。除了三倍券振興券之外，還有藝 FUN 券、農遊券、浪漫客庄旅遊券、動滋券、門票優惠、安心旅遊等6大加碼防疫補助，你都申請了嗎？？想知道加碼振興 ...
整理包／600元藝Fun券怎麼領？用在哪？連同加碼一次看 | 旅遊 | 聯合新聞網
為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，文化部將投入12億元，加碼發放藝文產業專用的「藝Fun券」，共計發行200萬份，每份600元，供民眾「免費 ...
紙本藝Fun券來了！60萬份誰能抽、如何登記、抽獎辦法⋯⋯5大QA一次看
2020/8/24 · 文化部加碼推出200萬份、面額600元的「數位藝FUN券」，民眾可以免費領取來看電影、看展、買書⋯等等，如今第二波的實體券也來了，這次誰能領？怎