政府推出的紓困補助之一「藝 FUN 券」你上次沒抽到嗎？從今日 ( 8/31 ) 起上午 9 點到 9/6 晚間 9 點止，只要符合資格者，拿著健保卡前往 7-11、全家、萊爾富及 OK 超商登記，就有機會獲得面額 100、200、300 共 600 元的紙本「藝 FUN 券 2.0」，如何申請、申請流程會很複雜嗎？這邊提供 5 大步驟給大家一口氣看懂。

藝 FUN 券 2.0 申請資格？

符合下列資格之一即可申請：1. 身障朋友2. 18 歲以下民眾3. 65 歲以上民眾

若未符合資格也沒關係，大家可以幫爸爸媽媽、小朋友登記，沒有時間前往超商的話，也可在家用讀卡機上網登記。

藝 FUN 券 2.0 抽到的機會大嗎？

藝 FUN 券 2.0 的共 600 元，面額有 100 元、200 元及 300 元可供使用。這次預計發放 60 萬份，預計符合資格的人數共有 750 萬人，中籤率預計為 8%，不過並不是所有符合資格的人都會去登記，因此中籤率很有機會大於 8%。

藝 FUN 券 2.0 如何申請？

共有兩種登記方式：



四大超商：持健保卡至超商事務機，插卡登記

網頁登記：自備讀卡機和健保卡，至官網登記

若你是協助家人登記的話，可以蒐集好家人的健保卡，前往超商進行登記，若你有讀卡機的話，就可以在家利用電腦登記。

用電腦插入健保卡登記者，點擊文章後方連結前往官網，按下「點我登記抽籤或修改資料」，準備好讀卡機，並勾選同意按鈕。

沒有註冊過健保卡的，請先進行註冊，請見：健保卡註冊教學（含電腦網頁、App 兩種註冊方法）

回到藝 FUN 券 2.0 登記頁面之後，輸入聯絡資訊即可完成登記。由於這次年齡層限制的關係，登記時可以輸入自己、親友的手機或 Email 來代替。

何時公布中獎？中獎如何領？什麼時候可以用？

藝 FUN 券 2.0 將於 9/8 中午 12:00 直播抽獎，領券期限為 109/9/9 - 110/2/28 每天早上 9:00 至晚上 9:00，憑健保卡到四大超商插卡取票，拿著取票收據即可向店員領取紙本藝 FUN 券 2.0，並且於 110 年 2 月 28 日前使用完畢，逾期失效。

藝 FUN 券 2.0 使用限制

藝 FUN 券主要目的是為了促進民眾進行藝文消費，所以不可將藝 FUN 券另外兌換成等值之現金、商品禮券、現金禮券，或其他以電子、磁力、光學等形式儲存為金錢價值之使用，亦不得用於扣抵藝文展演預購票券因退、換票所產生之手續費，另外，藝 FUN 券也不可找零。藝 FUN 券紙本並無記名，雖可以給別人用，但仍希望民眾可以自己使用，一起挺藝文，參與及感受藝文的美好。

藝 FUN 券 2.0 重要時程整理

登記時間: 109/8/31 - 109/9/6 ( 每日 9:00 到 21:00 )

領券期間: 109/9/9 - 110/2/28 ( 每日 9:00 到 21:00 )

消費期間: 109/9/9 - 110/2/28 ( 23:59 止)

傳送門：藝 FUN 券 2.0 線上登記頁面