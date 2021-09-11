為了因應疫情衝擊，之前有三倍券，這次振興方案又升級啦！行政院推動「振興五倍券」，從 9/22 起開放「數位綁定」9/25 開始接受「紙本預約」，10/8 起開始領用消費，而且這次不需要付 1000 元就能直接領取，關於五倍券登記方法、領取時間、使用方式、哪些人能領、可使用場合，小編這裡通通幫大家整理好啦，詳細五倍券懶人包請看下方整理。

五倍券比照三倍券採紙本與數位併行，並精進數位做法，允許共同綁定，共同綁定人數以五人為上限，並縮短回饋週期，至少每月回饋一次；此外亦設計數位「識別標章」，供店家辨識，讓民眾可獲得等同紙本券相同優惠，使用更便利，讓民眾更有感。

五倍券重要時間軸





1. 數位券

個人綁定期間自 9/22 日至 111/4/30 止，數位券（信用卡、電子票證、行動支付）經綁定後不得變更。

領取地點：五倍券官網

2. 實體券

紙本預訂自 9/25 起民眾可至五倍券官網或四大超商預訂，預訂共兩梯次：



第一梯次預訂時間為 9/25 至 10/1，領券時間為 10/8 至 10/21

第二梯次預訂時間為 10/25 至 10/31，領券時間為 11/8 至 11/21

領取地點：可領取的據點包括超商共 15,000 多家門市。此外，郵局自 10/4 起亦開放預約紙本券，民眾可於郵局官網或電話預約後，再至郵局服務據點領取，10/12 起即可至郵局 1,299 個據點領券。

五倍券誰可以領？哪裡能用？

符合以下資格能領取五倍券：



2022 年前出生的我國國民

外籍配偶

持永久居留證者

持外交官員證者

全國實體店家

攤商

以下各場所均可使用五倍券：例如：餐廳、百貨公司、零售店、夜市、旅遊、藝文場所、學雜費、補習費等...

五倍券不可使用於：



水電費

罰金

勞保費

健保費

國民年金保費

五倍券面額

五倍券面額一套共有 10 張，分別為：1000 元 3 張、500 元 2 張、200 元 5 張。

傳送門：五倍券官網 ( 9/22 開放 )