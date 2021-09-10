開會、小組報告、教學需要做 PPT 簡報嗎？好的模板可以讓我們只專心於內容，加快 PPT 編輯速度，最近小編發現一個來自韓國的 PPT 簡報模板庫 PPT BIZCAM，裡面的簡報風格相當韓系，跟以往大陸、國外網站的 PPT 模板風格差異滿大的，有一種清新、簡單、乾淨的韓風，裡面的 PPT 模板會讓簡報有一種清新感，PPT BIZCAM 收藏超過 1000 款簡報模板，有需求的朋友非常推薦趕快去挖寶啦。

進入 PPT BIZCAM 後就能夠看到各式各樣的 PPT 模板預覽圖，不過由於是韓文，也沒辦法開 Google 翻譯，文字介紹的部分大家就先略過，讓我們來直接以貌取人。

找到自己喜愛的 PPT 簡報模板後，點選進去會看到下方有一串敘述，敘述裡面通常會藏有一行連結，這個連結就是下載位置，直接點擊就可以下載模板囉。

不過小編發現它們家的模板有個特色，就是頁數幾乎都不多，不過風格的確是非常清新，PPT BIZCAM 似乎也沒有模板分類（有也看不懂），小編下面就放幾款 PPT BIZCAM 簡報模板給大家看看風格囉：

PPT BIZCAM 家的模板真的滿好看的，不過小缺點就是小編個人韓文有障礙，所以只能一個一個挑，來找到自己喜歡的模板，想要與別人 PPT 簡報與眾不同？連結放在下方，趕快去逛逛吧。

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