Rewatch

上班開會要發表 PTT 簡報，簡報筆突然沒電怎麼辦？今天要與大家分享這款 Rewatch 手機遙控電腦工具，建議大家可以下載到電腦備著用，支援 Windows、macOS，且手機與電腦不需要在同一個網路環境下，也不需要事先做藍牙連線，手機端也不用下載任何 App，就可以實現用手機遙控電腦的場景，不管你是忘了帶簡報筆、簡報筆沒電還是突然不受控，Rewatch 都能夠讓你的手機變身臨時簡報筆。你也可以參考：Serverless Bluetooth Keyboard 讓你用手機當簡報筆，電腦免裝任何 App 也能遙控 PPT 簡報

Rewatch

Rewatch 支援 macOS 及 Windows 系統，不過由於是從 Github 下載，非官方應用程式商店，因此開啟前會有一個未知來源的警示，按下仍要執行即可，大家可先到文章後方下載檔案。

iphone簡報遙控器

安裝完成後，Rewatch 會在下方工具列中，直接點擊 Copy link 把連結傳到自己手機就可以囉。

ppt簡報控制器

用手機開啟連結之後，就可以看到控制面板囉，螢幕上面的左右鍵可以取代鍵盤的左右鍵。最方便的是，手機端完全不需要任何連線，也不用與電腦在同一個 Wi-Fi 環境下，直接點開連結就可以完成。不過當然電腦、手機都要在連網的狀態下就是了。

手機 PowerPoint 電腦

連上後，開啟 PPT 投影片實測一下，確定能夠使用，非常方便！

PowerPoint 簡報筆

開啟電腦圖片時，也可以透過手機畫面上的左右方向鍵來切換圖片。Rewatch 是一款非常完美的手機搖控器 App，對於工作經常做簡報的人，可以說是非常理想的簡報筆備用方案唷，載點在下方，有需要的朋友趕快下載起來吧。

https://github.com/rewatchtv/remote/releases

下載：
Rewatch Windows 下載：Remote.by.Rewatch-1.0.5.Setup.exe（GITHUB下載）
Rewatch Mac 下載：Remote.by.Rewatch-darwin-x64-1.0.5.zip（GITHUB下載）

Rewatch 簡報筆工具，手機免安裝 APP 控制電腦簡報（Windows、Mac） 相關文章

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