看完 2021 雙十國慶煙火後，還有哪裡有好看的煙火可以欣賞呢？那就趕緊參加「2021大稻埕情人節」觀看 480 秒的精彩煙火秀吧！每年在台北舉辦的「大稻埕七夕情人節」活動，因疫情關係延至 10 月 16 日在延平河濱公園舉行，不過這次除了有好看的煙火秀之外，主辦單位還請來了魏如萱、曾沛慈、告五人、卓義峯、張心傑 5 位藝人輪流演唱！那麼這次大稻埕情人節還有哪些活動？如何預約登記？如何前往參加呢？就讓小編在下方一一告訴大家吧！

2021大稻埕情人節活動資訊

2021大稻埕情人節將在台北延平河濱公園隆重登場！往年大稻埕煙火秀，都會吸引不少遊客前往觀賞，不過今年因疫情的關係，原本要在七夕舉辦的大稻埕煙火秀延到 10 月 16 日舉行，當天除了有 480 秒精彩煙火秀之外，更邀請了曾沛慈、卓義峯、張心傑、告五人、魏如萱等歌手樂團精彩演出。

活動時間：2021/10/16（六）19:00 ~21:00

入場時間：2021/10/16（六）17:00

活動地點：延平河濱公園

2021大稻埕情人節官網：https://www.2021tpivalentinesday.com/

如何預約登記？

因應防疫，本次活動限 3,000 民眾進場，請以台北通APP預約登記抽籤。

預約流程：

1.請下載台北通APP。

2.註冊成為台北通會員。

3.請先將台北通APP更新至最新版本，更新後重新開啟台北通APP，點選首頁下方「服務」或「優惠」進入後，點選上方banner即可登記

4.10月7日上午9時起開放民眾預約登記，登記時間至10月10日24時止。

5.10月12日抽出1,500個名額（1人中籤，2人同行），於台北通APP中午12時後推播通知中籤民眾。只有中籤者才會收到入場憑證，其他人不會有「未中籤」通知。

6.10月16日17:00起開放入場，現場以台北通APP之入場憑證掃描進場(中籤民眾之同行者需一同進場)。

7.提醒中籤者搭乘大眾運輸工具前往活動會場(捷運「北門」站、捷運「大橋頭」站、捷運「雙連」站與捷運「中山」站)。

8.沒有台北通發送之入場憑證不得進場，但台北旅遊網FB會線上直播活動及煙火秀，歡迎民眾觀看。

9.申請台北通帳號時可能因條件限制需要人工審查，建議最晚於10/10 上午9時前註冊，才能來得及參與抽籤。

更多詳細資訊：https://www.2021tpivalentinesday.com/post/news2

與我的老派情人．大稻埕散步地圖活動

△ 大稻埕情人節散步地圖

不論是家人、朋友或情人，一起去代表老台北風華歲月的大稻埕，來場散步約會吧! 讓我們用雙腳走過這些地方，將步調放慢，仔細看看大稻埕真實的樣貌，一起發現那些發生過及正在發生的美好事物。

活動一、線上抽獎活動

於10月2日-10月16日期間，至大稻埕散步地圖推薦店家或街區拍照裝置物，拍照並將照片上傳至台北旅遊網FB抽獎活動貼文下方，即有機會獲得活動大禮包！

活動辦法：

(1) 追蹤「台北旅遊網」粉絲專頁並按讚

(2) 公開分享活動貼文

(3) 在活動貼文留下本人於「大稻埕散步地圖推薦店家」或「街區拍照裝置物」合照之照片

(4) 留言期間：2021年10月02日至10月16日

(5) 得獎名單將在2021年10月20日於台北旅遊網粉絲專頁、大稻埕情人節官網公布

(6) 獎項：抽選15名，可獲得 2021大稻埕情人節活動大禮包（價值約$1,000元）

活動二、滿額贈活動

於10月2日-10月16日期間，至大稻埕散步地圖推薦店家，成為任一店家當日第一位消費滿200元者，即贈限量「北北基好玩卡景點暢遊二日券」1張（價值$650元，每日各店限量1張）

鄰近順遊商圈及景點

寧夏觀光夜市、延三觀光夜市、大龍街夜市、迪化街、保安宮、孔廟、花博公園、台北霞海城隍廟、大稻埕慈聖宮、台北地下街等。

浪漫的街區拍照打卡限定裝置

兩座裝置物分別坐落迪化街區一南一北（大稻埕公園及永樂廣場），用粉紅線意象串連在地風情與愛的心意，希望將愛與幸福傳遞給來到大稻埕的每一個人，白天、夜晚能拍出不同風情，快來與心愛之人留影紀錄愛的時刻吧！

裝置展期：2021/10/02-2021/10/16（每日亮燈時間 17：00 ~ 21：00）

「2021大稻埕情人節」交通管制資訊





如何抵達活動現場？

1.現場無提供停車位，請多利用大眾運輸交通工具前往，行經公車及捷運皆會加密班次，以接駁活動人潮。

2.捷運「北門」站：

北門站3號出口，沿鄭州路往西步行約5分鐘進入3號水門。

3.捷運「大橋頭」站：

沿延平北路二段往南至民生西路右轉往西步行約25分鐘即可進5號水門，或轉乘215、223、288區間車、302、重慶幹線及757等公車至「民生重慶路口」公車站下車，沿民生西路往西直行，步行約8分鐘進入5號水門。

4.捷運「雙連」站：

沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門，亦可轉乘811或民生幹線公車至「靜修女中」公車站下車，沿民生西路往西直行，步行約9分鐘進入5號水門。

5.搭乘台鐵、高鐵、客運旅客：請自臺北車站轉乘捷運，(1)搭乘捷運淡水信義線可至「雙連站」下車步行前往。(2)搭乘捷運松山新店線可至「北門站」下車步行前往。(3)搭乘捷運中和新蘆線可至「大橋頭站」下車步行前往。

汽機車管制：

10/16（六）06:00-15:30，3至5號水門，車輛只出不進；15:30-23:00，1-6號水門，車輛全面禁止進出。

停車管制：

10/15（五）12:00-10/16（六）24:00，3至5號水門間堤外停車場淨空，堤外道路停車格取消。​

10/16（六）12:00-23:00，以下路段實施停車管制：

→民生西路（延平北路至重慶北路段）、長安西路（延平北路至重慶北路段）、塔城街（長安西街至鄭州路）路邊停車格取消及禁止臨時停車。

→民生西路（環河北路至重慶北路）延平北路（民權西路至忠孝西路）取消假日黃線停車。

→重慶北路（民權西路至忠孝西路）取消路邊停車格及假日黃線停車。

自行車管制：

10/15（五）12:00-10/17（日）18:00，3至5號水門堤外區域，禁止自行車騎行，僅能牽行 ；10/16（六）06:00•23:00活動期間禁止自行車進入。

10/16（六）15:30-23:00，1至6號水門、臺北橋台北端引入之自行車道斜坡入口、社子島（力泰水泥預拌場附近）入口自行車道處及敦煌景觀平台，禁止自行車進出。

10/16（六）19:30-21:00，台北橋禁止自行車通行。

YouBike暫停服務：

時間：10/16（六）17:00-23:00

YouBike1.0場站：永樂市場站、大稻埕公園站、聯合醫院中興院區站及捷運北門站暫停服務。

YouBike 2.0場站：大稻埕公園站、陳來天故居站暫停服務。

行人管制：

10/16（六）18:00-23:00，迪化污水處理廠大地重現陸橋淨空；19:30-21:00,忠孝橋及臺北橋人行道禁止通行。

10/16（六）15:30-23:00，4號水門作為緊急應變通道，禁止進出。

煙火施放前、後，水門彈性管制，只出不進。

2021大稻埕情人節官網：https://www.2021tpivalentinesday.com/