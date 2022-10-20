為了振興經濟、鼓勵民眾消費，台北市政府於 10/18 下午開放「熊好券 2.0」登記，最高每人可領 2000 元，非台北市民也能登記，登記截止什麼時候？如何登記熊好券 2.0？哪些店家可以使用？中獎如何查詢？以下小編幫大家整理好懶人包啦，趕快來看教學吧。

熊好券 2.0 登記教學

熊好券 2.0 目前不用透過「讀卡機」驗證身份最簡單的方式就是下載台北通 APP (另一種是行動自然人憑證)，不過就算你有讀卡機還是建議你用這個方法，因為日後如果中獎了還是要透過 APP 領取，沒有讀卡機的朋友請點擊下方連結下載：

台北通（Google Play 下載）

台北通（App Store 下載）

有讀卡機的朋友，可使用以下兩種方式任擇一來進行登入：自然人憑證及健保卡。

下載完成後，註冊成為台北通會員，然後點選下方「服務」並選擇熊好券專區。

點選最下方「前往登記」。

請勾選欲登記熊好券種類，每人最多可以勾選登記 2 種。

看到上方畫面就表示完成登記囉。

七歲以下兒童：大人先登入熊好券系統後，再使用讀卡機插入孩童健保卡，即可綁定並進行登記。

熊好券 2.0 活動截止日期、中獎查詢

台北熊好券 2.0 從 2022/10/18 至 10/24 止，開放意願登記。抽獎日為 2022/10/25，10/24 前已經註冊台北通的得獎民眾，將可於 10/25 抽獎當日直接獲得熊好券。

若未於 10/24 前註冊台北通，則得獎民眾須於 11/03 23:59 前 註冊台北通，系統將於 11/4 補發熊好券。若得獎民眾於 11/3 23:59 前尚未註冊台北通，則視為自動放棄領取熊好券資格。

熊好券 2.0 使用店家、如何使用

進入台北通 APP 點選票夾，選擇要使用的熊好券

掃描店家 QR code 之後，即可確認使用。

未來可到熊好券 2.0 店家頁面查詢可使用店家 ( 目前尚未開放 )，也可以到台北通 APP 查詢店家。

熊好券 2.0 面額

熊好券 2.0 包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券共 6 種，熊好券 2.0 面額除住宿券 500 元外，其餘 5 種票券面額均為 100 元，共計發行 69.6 萬份

特店加碼

為鼓勵民眾儘早消費並導客至商圈特店、演藝團體及街頭藝人或健身房等場域，本次饗購券、藝文券及運動券將推出加碼之特店禮。抽中饗購券、藝文券或運動券之民眾，於活動期間至各該票券之特定店家使用熊好券，凡消費同一票券滿 3 張者，即可再獲得 3 張該等票券，名額有限，額滿為止。

百中選一

為鼓勵中獎民眾儘速使用票券消費，本次活動期間凡交易尾 2 碼序號為 00 者，將再送出乙張該等票券，系統將於隔週自動派發至中獎人票夾。

傳送門：熊好券 2.0 活動官網