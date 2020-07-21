三倍券你領取了嗎？除了三倍券之外，教育部體育署推出的「動滋券」今日（7/20）開放登記了，只要是國民、有居留證者，活動期間 7/20~7/26 可上網登記，7/28 下午 3:30 公布抽籤結果，中籤者每人可領取面額 500 元的動資券，可用來做運動、看比賽、添裝備，小編個人認為最實用的是可以用來購買球鞋等運動用品，若你還沒登記的話，趕快花個 1 分鐘登記起來吧。

動滋券登記資格？

本國國民與持有居留證非本國籍配偶，就可以上網登記抽籤。從登記者中抽出 400 萬份，每份 500 元「動滋券」（無實體券）。

動滋券如何登記？

進入動滋券活動頁面後 ( 文章後方有連結，可直接點擊前往 )，點擊「我要登記」。

閱讀同意書並勾選同意後，所需資料包含：身分證字號、姓名、手機號碼、Email、出生年月日，輸入完畢後按下進行登記送出資料即可。7/28 下午 3:30 公布抽籤結果，抽中者將以 Email 和簡訊通知，抽中資訊開放民眾上「動滋網」查詢。

動滋券登記規則

登記規則：

1. 身分證末碼為單數 (1、3、5、7、9) 可於 7/20(一)、7/22(三)、7/24(五) 登記

2. 身分證末碼為雙數 (0、2、4、6、8) 可於 7/21(二)、7/23(四)、7/25(六) 登記

3. 7/26(日) 當天單雙數皆可登記。

動滋券消費折抵方式

實體店家：

1. 不提供預約服務的店家：至「動滋網」取得 QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示 QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。

2. 提供預約服務的店家：至「動滋網」預約服務(如運動場館)並取得 QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示 QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。

有哪些實體店家可以使用動姿券？可以到動滋網合作業者頁面中查詢。

線上平台：

先至「動滋網」搜尋可使用之平台業者及商品 → 登入申請個人 [認證碼] →複製 [認證碼] 至業者線上平台的會員系統 → 結帳時選擇使用[動滋券]結帳及支付差額。為鼓勵出門消費，以有登錄振興三倍券之平台為限。

動滋券使用期限

109 年 8 月 1 日 10 時起開始使用，至 109 年 12 月 31 日 23 時 59 分截止，逾期失效。

傳送門：動滋券登記頁面