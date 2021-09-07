你現在出入公共場所還有掃描「簡訊實聯制」QRCode 嗎？之前有民眾質疑，「簡訊實聯制」是否真的有用於疫調，因為每天都在掃描，似乎沒有收過足跡重複簡訊，今天小編要跟大家分享由政府推出的「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」，輸入手機號碼就能夠查詢簡訊實聯制是否有被疫調過，以及疫調次數、疫調單位、疫調日期等。趕快跟著輸入電話號碼一起來查詢吧。

其實從 8/4 起，民眾就能夠透過網頁查詢「疫調記錄」，有效期間為近 28 天內門號被調閱的紀錄。符合「簡訊實聯制」不會留下個資給店家，所留下的活動史簡訊，電信業者只保留 28 天，且僅供指揮中心疫調使用，不會做目的外利用。

簡訊實聯制自今 (2021) 年 5 月 19 日上線後，於 6 月 3 日起啟用實聯制資料調用機制，以供地方政府衛生局有疫情調查需求時，向指揮中心申請調閱，經審核通過後將調閱資料回復，大多數申請調用案件可於一日之內提供資料。

截至 6 月 29 日，已有宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、基隆市、新北市、新竹縣、嘉義縣、彰化縣、臺中市、臺北市、臺南市、澎湖縣，共計 16 縣市政府衛生局調用 303 項資料，調用量前 3 名依序為桃園市衛生局、高雄市衛生局、臺中市衛生局。

進入「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」 網頁後，輸入手機號碼、圖形驗證碼，點選「取得簡訊驗證碼」，最後輸入簡訊驗證碼確認是本人後就可以查詢疫調記錄。

最後就能夠查詢自己門號近 28 天內是否有被疫調過囉。不過指揮中心也表示，有被疫調過並不代表自己與足跡有重複，一切還是以 1922 簡訊為主，如果你有收到簡訊實聯制通知，就請各位小心啦！如果你曾經有被疫調過，就能夠在上圖頁面看到疫調單位、疫調日期、疫調人員、疫調次數等資訊，連結提供在下方，趕快輸入自己的手機號碼前確認看看吧。

傳送門：簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務