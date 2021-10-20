Apple 今日 (10/19 ) 正式推出第三代 AirPods，外觀的部分耳機柄比上一代還短， AirPods 3 搭載 H1 晶片，搭配充電盒續航力最高達 30 小時，快沒電時止需要充 5 分鐘就能提供 1 小時的電量，支援 MagSafe 無線充電及 Lightening 有線充電，支援「空間音訊」能夠聽到彷彿 3D 劇場感沉靜式體驗，售價新台幣 5,990 元，台灣蘋果官網目前還沒開放訂購，將於日後開放。


設計

AirPods 3

AirPods 3 設計輕巧且貼合輪廓，舒適度恰到好處，讓音樂直送耳中。外觀設計更趨內斂，耳機柄的部分比上一代更短，並和 AirPods Pro 同樣具備直覺的力度感測器來控制媒體。

AirPods 3 防水

全新 AirPods 3 抗汗抗水，耳機及充電盒皆具備 IPX4 的防水等級

空間音訊

AirPods 搭載 AAC-ELD 高階語音解碼器，提供 Full HD 聲音品質，讓 FaceTime 通話清晰又自然。

全新 AirPods 採用音訊運算技術，將 AirPods Pro 和 AirPods Max 上的適應性等化、具有動態頭部追蹤功能的空間音訊等備受顧客喜愛的突破性體驗帶給更多人。

為達成保留豐富細節的最佳化聆聽體驗，全新 AirPods 採用適應性等化技術，會依 AirPods 貼合耳朵的狀況，即時調節聲音。內向式麥克風可監測聲音，再透過以音訊運算驅動的適應性等化技術，補足因為不同貼合度而丟失的中、低頻聲音。

AirPods 3

空間音訊營造 3D 劇場感，感受聲音在四周環繞的沈浸體驗；有了杜比全景聲的加持，AirPods 前所未有的好聽。動態頭部追蹤功能讓使用者可以享受多層次的體驗，音樂、影片，甚至是群組 FaceTime 通話，都比以往更讓人身歷其境。採用先進的空間音訊演算法，並運用定向音訊過濾器，微調左右耳個別收到的頻率，新 AirPods 可讓使用者感受聲音環繞四周。

AirPods 3

續航

AirPods 3 續航

AirPods  3 代的電池續航力較前幾代多了 1 個小時，聆聽時間最高可達 6 小時，通話時間則最高可達 4 小時。僅需充電 5 分鐘，就能提供約 1 小時的續航力，而有了充電盒儲備的額外 4 次充電量，使用者最高可擁有總計 30 小時的聆聽時間。AirPods 現在也加入 MagSafe 便利的無線充電生態系統。

價格與上市日期

AirPods 3 價格

AirPods 3 售價新台幣 5,990 元，將於日後在台灣開放訂購，包括美國在內 26 個國家與地區即日起可於蘋果官網預訂，並於 10 月 26 日 (星期二) 開始供貨。AirPods 2 調降為新台幣 4,290 元起。

https://www.apple.com/tw/airpods-3rd-generation/

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