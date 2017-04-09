Windows 10 Creators Update 快速直接升級，使用 Windows 更新小幫手

2017-04-09 04:38:30 哇哇
Windows 10 Creators Update 創作者更新

Windows 10 Creators Update 原定在 4/11 可以更新，現在只要透過 Windows 更新小幫手就可以提前更新！什麼時候 Windows 更新也能變成熱門話題了？不是大家最討厭 Windows 更新嗎？不過這次來臨的更新相當不一樣，Windows 10 Creators Update 有專屬的遊戲模式提升遊戲性能、內建遊戲直播功能、Edge 瀏覽器管理分頁功能提升、電子書瀏覽功能、濾藍光夜間閱讀模式、浮動影片播放器、3D 版本小畫家、Windows Defender 防護功能的補強等等，有沒有超級心動想立刻升級呢？

Windows 更新小幫手：https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
直接下載：Windows 更新小幫手
Windows 10 Creators Update 創作者更新

△ 開啟 Windows 更新小幫手可以看到當下的版本，以及即將要更新的版本為 15063，點選立即更新開始即可。

Windows 10 Creators Update 創作者更新

△ 慢慢地等待下載更新。

Windows 10 Creators Update 創作者更新

△ 重新開機之後會自動完成更新，整個升級時間我大概花了一個小時。

重點更新項目：
  • 遊戲模式提升遊戲性能
  • 內建遊戲直播與錄影功能
  • Edge 瀏覽器管理分頁功能提升
  • 電子書瀏覽功能
  • 濾藍光夜間閱讀模式
  • 浮動影片播放器
  • 3D 版本小畫家
  • Windows Defender 防護功能的補強
  • 增加農民曆、節氣等訊息

詳細的更新解析可以參考：
中文 Windows 10 Creators Update 詳細評測 : 打機快 9% + 隨時玩直播 + 小畫家畫 3D 圖
微軟推出 Windows 10 Creators Update 加乘你的創作力

趕快來更新吧！
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直接下載：Windows 更新小幫手

更多資訊請參考：
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！

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