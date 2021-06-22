Windows 11 音效下載

微軟將於 6/24 正式發表全新的 Windows 11 作業系統，不過已經有網友將 Windows 11 外流版中的 Win 11 桌布、Win 11 系統音效檔打包出來，一共有 32 張 3840 x 2400 的高畫質桌布，以及 85 個 .wav 的 Win 11 系統音效檔，如果你已經迫不及待號稱 10 年來最大改版的 Win 11，趕緊下載 Win 11 桌布、系統音效檔來過過乾癮吧。

Windows 11 高品質桌布

Windows 11 將於 6/24 正式推出，從國外網友的 YouTube 頻道可以看到 Win 11 的介面，在風格上的確有非常大的更新，開始功能表的 APP 改為置中顯示，怎麼看起來有點熟系？這不是致敬 macOS 的 Dock 嗎 XD

Windows 11 音效下載

說到 Win 11 更新，那我們電腦裡面的 Win 10 能用到什麼時候呢？目前根據國外媒體 The Verge 的報導，Windows 10 將於 2025 年 10 月 14 日停止更新，如果消息正確的話，也就是大家的 Win 10 至少還可以再戰 4 年 ~

以下是此次 Windows 11 桌布 ( 外流版 ) 預覽圖片：

Windows 11 桌布

windows桌布下載

Win 11 桌布下載

Windows 11 高品質桌布

Windows 11 高品質桌布

Win 11 系統音效檔

Windows 11 高品質桌布

下載：
Windows 11 桌布.rar（GOOGLE下載）
檔案大小：133 MB

Windows 11 高品質桌布下載 (外流版)，搶先體驗 32 張畫質桌布 Win 11 中 85 個系統音效 相關文章

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