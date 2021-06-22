微軟將於 6/24 正式發表全新的 Windows 11 作業系統，不過已經有網友將 Windows 11 外流版中的 Win 11 桌布、Win 11 系統音效檔打包出來，一共有 32 張 3840 x 2400 的高畫質桌布，以及 85 個 .wav 的 Win 11 系統音效檔，如果你已經迫不及待號稱 10 年來最大改版的 Win 11，趕緊下載 Win 11 桌布、系統音效檔來過過乾癮吧。

Windows 11 將於 6/24 正式推出，從 國外網友的 YouTube 頻道 可以看到 Win 11 的介面，在風格上的確有非常大的更新，開始功能表的 APP 改為置中顯示，怎麼看起來有點熟系？這不是致敬 macOS 的 Dock 嗎 XD

說到 Win 11 更新，那我們電腦裡面的 Win 10 能用到什麼時候呢？目前根據國外媒體 The Verge 的報導，Windows 10 將於 2025 年 10 月 14 日停止更新，如果消息正確的話，也就是大家的 Win 10 至少還可以再戰 4 年 ~

以下是此次 Windows 11 桌布 ( 外流版 ) 預覽圖片：

下載：

Windows 11 桌布.rar（GOOGLE下載）

檔案大小：133 MB