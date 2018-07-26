Windows 10 有內建的系統防護功能，若你是剛啟動一部全新的電腦，或還沒有防毒軟體的話，可以啟用 Windows Defender 來保護電腦，避免電腦暴露於危險之中，此外 Windows Defender 還支援離線掃描功能，對於特別難移除的惡意軟體，Windows Defender 將會以最新的資料庫來掃瞄並移除，此外還可以設定排程，再我們電腦閒置的時候掃描，避免在工作時跳出掃描的通知，影響到我們工作的效率，一起來看看如何開啟這些設定吧！
如何開啟 Windows Defender 離線掃描？
△ 首先先到「設定」處，並找到「更新與安全性」
△ 接著找到側欄的「Windows Defender」，並點擊「開啟 Windows Defender 防毒軟體」
△ 點擊側欄「病毒與威脅防護」
△ 找到快速掃描下方小小的「進階掃描」
△ 把預設的「完整掃描」，更改為「Windows Defender Offline」並點擊立即掃描，按下立即掃描之前，確定手邊的工作告一段落，並把其它試窗關閉，因為會重新啟動，並進入離線掃描模式～若沒有確定手邊的檔案都儲存，會有砍掉重練的風險，接著就會進入離線掃描模式啦！
如何開啟 Windows Defender 排程掃描
△ 其實 Windows Defender 本身並沒有排程掃描功能，但是我們可透過 Windows 內建的 「工作排程器」來辦到，首先先在開始處搜尋「工作排程器」，找到後開啟。
△ 接著在左側欄位依序點擊「工作排程器」>「Microsoft」>「Windows」>「Windows Defender」，接著看到中間欄位的工作排程器概觀，找到 Windows Defender Scheduled Sacan 並雙擊開啟設定。
△ 點擊「觸發程序」>「新增」，若是上一個步驟找不到「Windows Defender Scheduled Sacan」的話，確認看看有沒有開啟 Windows Defender，開啟了就會出現！
△ 這邊就可以設定每天要執行的時間，當然除了指定時間掃描外，我們還可以依照使用情況來排程，像是閒置時掃描、啟動時、登入時、工作站鎖定時，以自己最不會受到影響的時間點排程，每個人時間及工作情形都不太一樣，排程功能設定還是要依照自己最舒適的方式來做設定，而我自己本身就是設定閒置時掃描，最不會受到影響囉！
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