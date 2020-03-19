你有多久沒有換電腦桌布了呢？大家平時工作壓力大，若是有一張療癒系桌布，肯定可以在賞心悅目之餘，無形之間紓緩一下工作壓力，今天小編要跟大家分享最近發現的免費佈景主題 Aerial Views PREMIUM，這個主題由微軟推出，內建 14 張療癒系桌布，到底有多療癒，趕快跟著小編來看看。桌布太亂的話也可以參考：100% 提升桌面乾淨度，上班族必備神分類桌布下載！

這個 Aerial Views PREMIUM 主題可以在微軟應用程式商店中取得，也可以到文章最後方下載壓縮檔，直接解壓縮就可以使用。

解壓縮後點擊副檔名為 .deskthemepack 的檔案，就會自動進入安裝程序。安裝完成後打開電腦「設定」，找到佈景主題後，往下滑就可以看到 Aerial Views PREMIUM 囉，裡面擁有 14 張療癒系桌布，小編下面拉出幾張讓大家過過癮：



















這些桌布是否有神奇的力量，讓人看了頓時覺得心曠神怡呢～不管如何，這款由微軟免費釋出的主題，不用白不用，趕快下載下來吧！

佈景主題下載：

Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（GOOGLE下載）

Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（1DRV下載）

Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（MEDIAFIRE下載）

Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（RAPIDGATOR下載）

Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（MEGA下載）

檔案大小：11.74 MB

桌布直接下載：

Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（GOOGLE下載）

Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（1DRV下載）

Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（MEDIAFIRE下載）

Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（RAPIDGATOR下載）

Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（MEGA下載）

檔案大小：11.62 MB