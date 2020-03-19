Aerial Views PREMIUM

你有多久沒有換電腦桌布了呢？大家平時工作壓力大，若是有一張療癒系桌布，肯定可以在賞心悅目之餘，無形之間紓緩一下工作壓力，今天小編要跟大家分享最近發現的免費佈景主題 Aerial Views PREMIUM，這個主題由微軟推出，內建 14 張療癒系桌布，到底有多療癒，趕快跟著小編來看看。桌布太亂的話也可以參考：100% 提升桌面乾淨度，上班族必備神分類桌布下載！

Aerial Views PREMIUM

這個 Aerial Views PREMIUM 主題可以在微軟應用程式商店中取得，也可以到文章最後方下載壓縮檔，直接解壓縮就可以使用。

Win 10 療癒桌布

解壓縮後點擊副檔名為 .deskthemepack 的檔案，就會自動進入安裝程序。安裝完成後打開電腦「設定」，找到佈景主題後，往下滑就可以看到 Aerial Views PREMIUM 囉，裡面擁有 14 張療癒系桌布，小編下面拉出幾張讓大家過過癮：

Win 10 高畫質桌布
Win 10 免費桌布
Aerial Views PREMIUM下載
Aerial Views PREMIUM
Aerial Views PREMIUM
Aerial Views PREMIUM
Aerial Views PREMIUM
Aerial Views PREMIUM
Aerial Views PREMIUM

這些桌布是否有神奇的力量，讓人看了頓時覺得心曠神怡呢～不管如何，這款由微軟免費釋出的主題，不用白不用，趕快下載下來吧！

佈景主題下載：
Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（GOOGLE下載）
Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（1DRV下載）
Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（MEDIAFIRE下載）
Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（RAPIDGATOR下載）
Aerial_Views_PREMIUM.deskthemepack.zip（MEGA下載）
檔案大小：11.74 MB

桌布直接下載：
Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（GOOGLE下載）
Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（1DRV下載）
Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（MEDIAFIRE下載）
Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（RAPIDGATOR下載）
Aerial Views PREMIUM wallpapers.7z（MEGA下載）
檔案大小：11.62 MB

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