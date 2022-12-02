Microsoft 官網釋出 14 種桌面佈景主題，超過 100 款高清桌布任你免費下載！

想換微軟桌面佈景主題卻找不到自己喜歡的嗎？那就讓我們上 Microsoft 官網免費桌面佈景主題區找找看吧！Microsoft 官網近期釋出 14 種免費桌面佈景主題，包括有動物、藝術作品、汽車、遊戲、自然奇觀、風景、植物、品牌等桌布類別，超過數百張高清電腦桌面佈景讓你挑選，若你想純粹想要桌布圖片的話，可以透過 7-Zip File Manager 另存圖片喔！怎麼做呢？就讓我們往下看教學吧！更多微軟免費桌佈，可參考這篇：Bing Wallpaper 微軟自動更換桌布軟體！

Microsoft 桌布佈景主題取得教學

Microsoft 官網釋出 14 種桌面佈景主題，超過 100 款高清桌布任你免費下載！

首先，請點我前往 Microsoft 官網免費桌面佈景主題區，共有 Windows 11、Windows 10、Windows 7 三個系統讓你選擇。

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往下滑可以看到有動物、繪畫作品、汽車、遊戲、自然奇觀、風景、植物、品牌等桌布類別，點選其中一個便會展開清單，點擊你喜歡的佈景主題便可下載該佈景主題套件檔案。

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接著請點開佈景主題檔案，便會自動套用到系統中，並同時會打開系統的佈景主題設定讓你查看。

取得佈景主題高清背景圖片教學

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若你不想安裝微軟桌布主題只想要收藏高清桌布圖面的話，可透過 7-Zip File Manager 工具開啟下載的桌布主題套件檔案。

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接著點擊照片並按下滑鼠右鍵，選擇「複製到」便可將該圖檔複製到其他資料夾收藏囉！對於不知道哪裡可以免費取得微軟桌面佈景主題的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Microsoft 桌面佈景主題區挑選吧！

Microsoft 桌面佈景主題區：點我前往

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