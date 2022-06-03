WallpaperUP 超高畫質的線上桌布圖庫，全部免費下載無須註冊！

想換個好看的桌面，但網路上卻沒有一個你喜歡的嗎？那麼就讓我們到 WallpaperUP 超高畫質線上桌布圖庫找找看吧！WallpaperUP 是一個提供超多高畫質桌布的免費網站，網站中共有 13 個精選主題，可讓你透過尺寸、比例、授權方式、顏色等篩選條件進行搜尋，且網站最高還提供破萬的高畫質桌布，若近期想更換桌布的朋友，可以到 WallpaperUP 網站盡情挑選喔！想讓每天的桌布都不一樣嗎？請參考這篇：Bing Wallpaper 微軟自動更換桌布軟體！

WallpaperUP 使用說明

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進到 WallpaperUP 網站後，我們便可在搜欄位上輸入要找尋圖片的關鍵字（英文），或是透過下方的主題類別、尺寸、比例、授權方式、顏色等篩選條件進行搜尋也行。

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若你繼續往下滑，便可看到網站最受歡迎的桌布，點選右上角的「⋮」可讓你選擇最新、隨機、主題類別、解析度來瀏覽桌布。

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找到你喜歡的桌布後，點進去便可看到該圖片的項資訊，包含解析度、授權、檔案大小、比例、標籤等，接著我們就能點擊「Dwonload」選擇要下載大、中、小或原圖尺寸到電腦中囉！

WallpaperUP：https://www.wallpaperup.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個桌布主題給大家參考看看：

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