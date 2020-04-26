很久沒有換桌布了嗎？日本 Pokémon Shirts 釋出 251 張高品質桌布，桌布背景有滿滿的療癒系寶可夢圖案，最近若因為疫情而在家上班、在家上課需要開視訊時，也可以用來作為背景，把家裡凌亂的背景擋好擋滿 ~ 喜歡寶可夢的朋友趕快來打包下載囉。你也可以參考：100% 提升桌面乾淨度，上班族必備神分類桌布下載！

進入 Pokémon Shirts 網站就可以看到，有許多被用來「示範」的皮卡丘，喜歡寶可夢的朋友怎麼能抵擋的了這波攻勢呢。

再往下滑一些會在下方看到兩個下載按鈕，一個是關都地區另一個是城都地區，兩個都點進去下載起來就對啦。

下載解壓縮之後，可以看到這 251 個桌布被分為兩個子料夾，分別是 151 及 100 張，打開之後就可以開始為電腦挑選適合的桌布啦，下面秀出其中幾張給大家欣賞一下：





傑尼龜桌布

風格相當齊全，有這種輕描淡寫，適合喜歡簡約風格的朋友。

也有這種比較大膽外放的風格～



也有插畫風格，將皮卡丘、小火龍、妙蛙種子、百變怪等熱門寶可夢集合在一起的桌布，喜歡寶可夢的朋友，趕快點擊下方下載起來吧。

寶可夢桌布下載：

pokemon 寶可夢桌布 151P.zip（ORIGINALSTITCH下載）

pokemon 寶可夢桌布 100P.zip（ORIGINALSTITCH下載）