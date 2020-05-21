你是任天堂遊戲迷嗎？那你可不能錯過這篇文章，因為任天堂推出免費桌布，共有 56 張桌布全部開放大家免費下載，包含旗下知名遊戲：寶可夢、薩爾達傳說、動物森友會以及瑪利歐系列遊戲全部共 14 款任天堂遊戲，每款遊戲都提供 4 張 1080P 高畫質桌布，讓大家下載使用，各位喜歡任天堂的玩家們，可別錯過這次能夠免費收藏的機會啦。你也可以參考：多啦 A 夢免費桌布



1. 任天堂免費桌布 - 《星際火狐 (スターフォックス)》





2. 任天堂免費桌布 - 《瑪利歐賽車 8 豪華版》





3. 任天堂免費桌布 - 《超級瑪利歐創作家 2 (Super Mario Maker2)》





4. 任天堂免費桌布 - 《路易吉洋樓 3 (Luigi's Mansion 3)》





5. 任天堂免費桌布 - 《超級瑪利歐奧德賽 (スーパーマリオオデッセイ)》





6. 任天堂免費桌布 - 《集合啦！動物森友會 (あつまれどうぶつの森)》





7. 任天堂免費桌布 - 《薩爾達傳說:曠野之息 (ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド)》





8. 任天堂免費桌布 - 《漆彈大作戰 2 (スプラトゥーン2)》





9. 任天堂免費桌布 - 《星之卡比新星同盟(星のカービィスターアライズ)》





10. 任天堂免費桌布 - 《聖火降魔錄：風花雪月(ファイアーエムブレム)》





11. 任天堂免費桌布 - 《異度神劍(ゼノブレイド)》





12. 任天堂免費桌布 - 《神臂鬥士 ARMS》





13. 任天堂免費桌布 - 《任天堂明星大亂鬥 特別版(大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL)》





14. 任天堂免費桌布 - 《寶可夢(ポケモン)》





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