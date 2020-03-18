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武漢肺炎疫情日據嚴重，義大利最新 (3/16) 確診案例已達 2.4 萬人，位居全球第二，對此成人網站 Pornhub 與 SOD (Soft On Demand) 紛紛推出影片免費看消息，請各位民眾在家好好待機休息，不要在外面亂跑，SOD 消息一推出，還發生網站瞬間流量過高，導致無法進入的情形，目前網站已經順暢，能夠正常觀看沒有問題。

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武漢肺炎 3/16 全球最新疫情，中港澳確診已達 8.1 萬例，義大利、及伊朗位居 2、3 名。全球各地也紛紛為防疫做出不得已的政策。

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Pornhub 宣布義大利民眾免費觀看 Premium 限定影片，時間從 3/1~3/31 為期一個月。老司機們應該了解，這是 Pornhub Premium 少數免費能夠觀看一個月的機會，另外 Pornhub 也宣布捐出旗下 Modelhub 的營收。

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另一個相當知名的網站 SOD 也推出了 200 部片免費觀看的資訊，只要成為會員，在 3/31 前能夠免費觀看網站中 200 部影片。

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許多日圓 3000 多円的影片，全部都變為 0 円！難怪會將網站擠爆呀～只能說老司機們實在是太專業啦。

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