這次要來分享 Ostagram 線上免費合成照片工具，網路上有照片去背的工具已經很不可思議了，居然還有照片合成功能的小工具，操作的方式比照片去背更簡單，只要準備好照片上傳後再選一張濾鏡圖片，濾鏡圖片會是風格素材，譬如說你選擇漫畫風格，就會變成漫畫風，等個幾分鐘兩張照片的合成照就完成囉！不過現在跑的速度有點慢，不過我覺得效果還頗值得期待的，你們也快來試試看。
Ostagram 照片合成工具：http://www.ostagram.me
▽ 艾倫選擇了 CN，將介面換成簡體中文，按下「渲染一張圖片」，我們的說法是合成照片，大陸用法是渲染，不得不說大陸的用詞總是這麼浮誇。
▽ 上傳圖片前會請我們先註冊帳號，可用 Facebook、Google 或是 Mail 來註冊帳號，艾倫很偷懶所以直接選的 Facebook 來註冊。
▽ 準備進入合成照片第一步，點擊灰色框內，會請我們上傳第一張圖片。這裡也提醒大家，免費帳戶可以使用 10 張一般照片，若是使用高解析圖片只能製作一張，超過就需要付費。
小提醒：灰色框內出現檔案名稱就表示上傳完成，艾倫還在等它顯示照片，等了半天根本不會顯示，只會顯示檔案名稱！
▽ 第二步驟就是選擇濾鏡圖片，可選擇網頁裡的或是自行上傳，最後一步也很重要，記得按下「渲染一張圖片」，沒按的話等到天荒地老圖片也不會完成合成。
▽ 出現這頁面時等約 1 ~ 2 分鐘就可以完成。
▽ 當圖片完成合成後，網頁上就會出現圖片中的畫面，右邊就是合成結果的預覽圖，按右下角的下載圖式合成圖片就會下載到我們電腦中。
▽ 艾倫分享一下上傳圖片的合成效果圖給大家參考。
網頁的免費資源真是太豐富了，還可以幫忙我們合成照片，善用網路免費資源可以讓我們玩出不一樣的風格照片。
Ostagram 照片合成工具：http://www.ostagram.me
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