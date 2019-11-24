SKINARMA國際限定版軍規防摔手機殼

這篇文章很簡單，就是來開箱一下 Skinarma 國際限定版 iPhone 11 Pro 軍規防摔手機殼，其實我原本是使用蘋果官方的皮革手機套，皮革雖然是耐用，但是也很容易髒，當初 iPhone 11 剛上市的時候選擇並不多，不過現在已經非常多不同的選擇，這次就選擇看起來相當順眼的 Skinarma 手機殼，雖然他感覺不輕薄，也會失去 iPhone 原有的顏色之美，不過這風格我可以接受，分享給大家囉！

SKINARMA國際限定版軍規防摔手機殼

背面的樣式如上圖，我選擇藍底配橘的配色，其實還有白底配灰、黑底配灰、黑底配白，我印象中我最後下單是選擇黑底配白啊～只是來的時候是藍底配橘，但是也沒關係啦！因為我當初第一選擇就是藍底配橘^^。甚至還有冰灰色、黃鶴色、淡粉色與海軍藍的迷彩版本。

SKINARMA國際限定版軍規防摔手機殼

防摔不防摔我沒有測試，現在很多都講求防摔，當然能好好保護好是最好的！

SKINARMA國際限定版軍規防摔手機殼

手機四個邊緣都有防摔的設計，至少邊角落地時有一定的防護能力。

SKINARMA國際限定版軍規防摔手機殼

背後那條是可以穿過手的，感覺起來好像講電話時會很順手，其實一點都不順手唷！因為手的方向和 iPhone 是垂直的，怎麼可能這樣拿手機講電話^^？

SKINARMA國際限定版軍規防摔手機殼

當成背後的立架是頗方便的！

SKINARMA國際限定版軍規防摔手機殼

機身旁的按鈕是被包覆的，不過按壓也還是挺順手的！簡單開箱到這裡囉～我個人還是頗愛這樣式的手機殼！

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