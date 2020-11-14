Svg Wave 免費線上波浪背景圖產生器，可自訂波峰、浪高、顏色漸層（SVG、PNG）

想親手製作好看的波浪背景圖嗎？不妨使用這款 Svg Wave 免費線上波浪背景圖產生器吧！Svg Wave 波浪背景產生器除了可以快速製作出簡單又具有美感的波浪背景圖之外，也能自行調整波浪的波峰、層數和高度，並自訂單一顏色與漸層顏色，如果你完全沒有想法的話， 網站中會有一個隨機按鈕，只要點擊按鈕就會隨機產生波浪圖樣式給你，網站也有 SVG 或 PNG 格式讓你輸出下載，若你平常工作跟網頁設計有關，那 Svg Wave 波浪背景圖產生器會很適合你。更多好看的背景圖可以參考這篇：The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫

Svg Wave 使用教學

Svg Wave 免費線上波浪背景圖產生器，可自訂波峰、浪高、顏色漸層（SVG、PNG）

首先進到 Svg Wave 網站後，會看到網站中預設好的波浪圖，右手邊則是可以讓你調整波浪圖的控制器。

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你可以在波浪圖控制器中，調整波峰、層數、高度，若你不想動手製作的話，可以點擊隨機按鈕來產生波浪圖。控制器左下方的「Color」可以選取單一顏色右下方的「Gradient」則可以選兩種顏色來產生漸層效果，顏色如果變更，Svg Wave 網頁背景顏色也會跟著變喔！若你都製作完成的話，最下方有 SVG 以及 PNG 格是讓你輸出下載。

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簡單的顏色搭配，是不是有種極簡又不失美感的感覺呢！

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若你想看圖片在深色背景中會產生怎樣的效果，可以點選右上角的「白天轉黑夜」的圖示，就可切換成夜晚模式來查看。若都調整完的話，便可選擇要以 SVG 或 PNG 格式來下載。

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若你選擇 SVG 的話，網站會直接給你圖片原始碼讓你直接使用。若你想讓你的網頁背景活潑又具有美感的話，這款 Svg Wave 免費線上波浪背景圖產生器，會是個不錯的選擇！喜歡的朋友趕緊來試用看看吧！

Svg Wave：https://svgwave.in/

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