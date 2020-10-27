萬聖節、聖誕節圖片素材哪裡找？小編覺得來自日本的素材都相當不錯，最近又發現圖庫 EVENTs Design 專門收集「節日」圖片素材，包含：過年圖片、情人節圖片、畢業圖片、中秋節圖片、萬聖節圖片、聖誕節圖片等，圖庫內的所有圖片通通免費可商業使用，提供 PNG、JPG、EPS、SVG 及 AI 五種格式可下載，每個圖片都有 6 種尺寸，最近萬聖節、聖誕節就要來啦，有需要這些應景圖片素材的話，這個圖庫收下就對啦。另外也有一款老師相當愛用的教具素材網站 MyCuteGraphics，裡面也有一些萬聖節素才能夠免費下載，有需要的朋友可以去逛逛。

進入 EVENTs Design 就可以看到許多節日圖片，不過有些節日是日本特有的，這裡小編就略過，有需要的朋友可以自行去逛逛。

EVENTs Design 圖庫的分類，與其他圖庫有些不同，是用小型的圖示來做分類，從最左到最右邊分別是 1 月至 12 月，大家可以依照月份順序檢索自己要找的圖片。

這裡小編用「萬聖節」來作為示範，進入萬聖節分類後就能夠看到許多縮圖。

點擊進去後，就可以看到縮圖的詳細資訊，包含圖片縮名、分類及標籤。不過每個縮圖並不是只有一張圖，下方還有一系列的「相似」同樣可以一併挑選。

EVENTs Design 所有圖片均提供 AI、EPS、SVG、PNG 及 JPG 可以下載。

小編點擊 PNG 格式後，可以選擇「尺寸」及要下載該系列哪張圖片，確定後按下方綠色按鈕就完成囉，完全不需登入會員、留下個人資料。下面小編幫大家整理幾種常會用到的節慶圖片素材：

下載：聖誕節圖片素材下載

下載：中秋節圖片素材下載

下載：七夕圖片素材下載

下載：春天圖片素材下載

下載：情人節圖片素材下載

下載：過年圖片素材下載

EVENTs Design 節慶圖庫：https://event-pre.com/