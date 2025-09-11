支援Plex 的家庭媒體中心 安裝後，您可以告別Hulu、HBO、Netflix 和其他串流網站的訂閱服務。Plex 讓您可以輕鬆存取大量您喜歡的媒體，包括電影和電視節目。而且您可以從自己的Plex 伺服器播放整個 ...

Plex完美个人影音云盘搭建教程 Plex可以说是一个非常完美影音云盘平台，特别适合搭建属于个人影视、音乐、图片、有声小说的私人影音中心。 本篇文章就来分享一下 Plex Media Server 安装与使用方法，更多的关于 网盘存储 及影音播放平台搭建的方法有：