Plex Media Server 打造自己的影音媒體串流平台

自己的影音自己管理，那你是如何管理的？有辦法像是線上影音平台那樣嗎？其實是可以的唷！Plex Media Server 是一套媒體伺服器，可以整合電腦中的影音資源，其他裝置透過 Plex  播放器及軟體，讓用戶整理在裝置上的有聲書、音樂、播客、圖片和影片檔案，以供串流至流動裝置、智能電視和其他設備。​它支援 Windows、macOS、Linux、Android、iOS、Roku、Apple TV、PlayStation、Xbox 等多種平台，讓用戶可以在各種設備上輕鬆存取和播放媒體內容。

主要特色

  1. 個人媒體集中管理
    Plex Media Server 可以將您的影片、音樂、照片等媒體內容集中管理，並自動抓取電影海報、劇情簡介、演員名單等元資料，讓您的媒體庫更具視覺吸引力，並且易於瀏覽。 ​
  2. 多裝置串流
    無論您使用電腦、手機、平板、智能電視或遊戲主機，Plex 都能提供一致的串流體驗。​您可以在家中任何地方觀看您的媒體內容，甚至在外出時也能透過遠端存取功能進行串流。 ​
  3. 免費電視與電影
    Plex 提供超過 600 條免費直播頻道，涵蓋新聞、體育、兒童節目等多種內容，並且有數千部免費電影和電視劇可供點播。​所有這些內容都可以在 Plex 的美觀介面中輕鬆瀏覽和觀看。 ​
  4. Plex Pass 高級功能
    Plex 提供名為 Plex Pass 的訂閱服務，提供額外功能，如移動裝置同步、用戶帳戶管理、家長控制、DVR（數位錄影機）功能等。​這些功能特別適合有家庭成員或多用戶需求的用戶。 ​
  5. 音樂與播客支援
    Plex 不僅支援影片內容，還支援音樂和播客。​您可以將自己的音樂庫導入 Plex，並透過 Plexamp 播放器享受高品質的音樂體驗。​此外，Plex 還支援播客功能，讓您可以輕鬆收聽各種節目。 ​

如何開始使用 Plex？

前往 Plex 官方網站 註冊免費帳號。

下載並安裝 Plex Media Server 至您的電腦或 NAS 裝置。

將您的媒體檔案添加至 Plex，系統將自動整理並抓取影音資料。

在其他裝置上安裝 Plex 客戶端應用程式，開始串流您的媒體內容。

Plex 是一款功能豐富且易於使用的媒體管理與串流平台，適合各種用戶需求。​無論您是想集中管理個人媒體，還是尋找免費的直播電視和電影內容，Plex 都能提供優質的體驗。​如果您正在尋找一個整合多種媒體來源的解決方案，Plex 無疑是值得考慮的選擇。

免安裝版：
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（RAPIDGATOR下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（MEDIAFIRE下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（MEGA下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（GOOGLE下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（1DRV下載）
檔案大小：66.66 MB

