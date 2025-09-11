Plex Media Server 打造自己的影音媒體串流平台
Plex Media Server 可以將您的影片、音樂、照片等媒體內容集中管理，並自動抓取電影海報、劇情簡介、演員名單等元資料，讓您的媒體庫更具視覺吸引力，並且易於瀏覽。
- 多裝置串流
無論您使用電腦、手機、平板、智能電視或遊戲主機，Plex 都能提供一致的串流體驗。您可以在家中任何地方觀看您的媒體內容，甚至在外出時也能透過遠端存取功能進行串流。
- 免費電視與電影
Plex 提供超過 600 條免費直播頻道，涵蓋新聞、體育、兒童節目等多種內容，並且有數千部免費電影和電視劇可供點播。所有這些內容都可以在 Plex 的美觀介面中輕鬆瀏覽和觀看。
- Plex Pass 高級功能
Plex 提供名為 Plex Pass 的訂閱服務，提供額外功能，如移動裝置同步、用戶帳戶管理、家長控制、DVR（數位錄影機）功能等。這些功能特別適合有家庭成員或多用戶需求的用戶。
- 音樂與播客支援
Plex 不僅支援影片內容，還支援音樂和播客。您可以將自己的音樂庫導入 Plex，並透過 Plexamp 播放器享受高品質的音樂體驗。此外，Plex 還支援播客功能，讓您可以輕鬆收聽各種節目。
如何開始使用 Plex？前往 Plex 官方網站 註冊免費帳號。下載並安裝 Plex Media Server 至您的電腦或 NAS 裝置。將您的媒體檔案添加至 Plex，系統將自動整理並抓取影音資料。在其他裝置上安裝 Plex 客戶端應用程式，開始串流您的媒體內容。 Plex 是一款功能豐富且易於使用的媒體管理與串流平台，適合各種用戶需求。無論您是想集中管理個人媒體，還是尋找免費的直播電視和電影內容，Plex 都能提供優質的體驗。如果您正在尋找一個整合多種媒體來源的解決方案，Plex 無疑是值得考慮的選擇。免安裝版：
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（RAPIDGATOR下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（MEDIAFIRE下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（MEGA下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（GOOGLE下載）
Plex Media Server 1.42.1.10060.7z（1DRV下載）
檔案大小：66.66 MB