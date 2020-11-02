找歌用 Google 語音助理就對了！不知到歌名也沒關係，用「哼」照樣幫你找出歌曲！

當你走在街上，聽到一首熟悉的旋律，卻想不起歌名怎辦呢？別擔心！就讓「Google 哼歌搜尋」來為你解答，你只要在 Google 哼歌搜尋中，用「哼歌」的方式就能找出你要的歌曲。 Google 最新的「Hum to Search」哼歌搜尋功能，可讓你在 Android 手機設定中，使用 Google 助理來啟用這項功能，讓你利用哼歌、口哨等簡單方式來搜尋歌曲，還支援 20 多種國加語言，不管是中文、英文、韓文、日文等歌曲，都能藉由哼歌的方式來找尋，只要你的音準不要差太多幾乎都找得到，就讓我們往下看該如何操作吧！更多 Google 實用功能，可以參考這篇：Google 智慧鏡頭你用了嗎？能為生活帶來便利的六種智慧功能！

找歌用 Google 語音助理就對了！不知到歌名也沒關係，用「哼」照樣幫你找出歌曲！

首先在你的 Android 手機設定中最上方的搜尋欄位上，輸入助理，找到 「Google 助理設定」後將它點開。

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點開之後，點選下方的「Voice Match」，並將「Ok Google」功能打開，接著你的 Android 手機就會讓你辨識聲音，辨識成功後就能直接對著手機螢幕喊 OK！Google 或 Hey！Google 叫出語音助理！

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接著你可以直接對 Google 助理說「這是什麼歌？」，便會開始偵測你的聲音，這時你就可以開始用哼歌或口哨的方式來找尋你記憶中的歌曲，哼完歌曲後系統就會透過哼歌搜尋功能來幫你進行分析，分析完成後，便會顯示與你哼出的曲調相似度最高的幾首歌曲。

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小編自己分別哼了中文歌《最重要的決定》、英文歌《Bad Day》與韓團歌曲《NoNoNo》，都有成功分析出來，真的是有點猛阿！

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Google 語音助理除了哼歌搜尋可以玩之外，你也能透過 Google 語音助理，來設定鬧鐘、撥打電話、讀出我的訊息、設定提醒、查詢附近餐廳、查詢天氣如何等功能，讓你的手機變得更方便，目前哼歌搜尋的功能只有 Android 手機才可以使用，有興趣的朋友，趕快來玩玩看吧！

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