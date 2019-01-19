美國 Forbes 富比士雜誌爆出今年最大宗帳號密碼外洩，共有 7.73 億筆帳號外洩，就在大家非常常用的 MEGA 雲端空間，有一個名為「Collection #1」的資料庫中，裡面有一萬兩千個資料夾，裡面全是遭到外洩的電子郵件帳密，包含：2,122 筆密碼、7.73 億筆帳號，這篇將與大家分享如何查詢自己是否遭到外洩？如果不幸遭到外洩怎麼辦？
Have I Been Pwned：https://haveibeenpwned.com/
如何查詢帳號密碼是否遭到外洩？
△ 點擊上方連結，並打開 Have I Been Pwned 網站，在欄位中輸入自己的 Email，就可以查詢自己是否有在這次的 Coolection 1 事件中中標，除此之外，也可以查詢此事件之外的其它地方，你的帳號是否有外洩。
△ 若是輸入 Email 之後，畫面呈現綠色背景，並顯示 Good News，那代表你的帳號密碼是安全的。
△ 如果輸入 Email 之後，看到呈現紅色背景 (如上圖)，並且寫著 Oh no - pwned！，這就代表你中標啦！再往下滑一些，可以看到更多中標資訊，也就是你的帳號密碼是在什麼時候被外洩的。。
△ 以上圖為例，我一共在三個應用程式貨服務外洩帳號密碼，其中這次 MEGA 的 Collection 1 也在其中，這就代表我在這次的事件中，帳號密碼已經被外洩啦！如果帳號密碼被外洩怎麼辦？請繼續看下去～
帳號密碼遭外洩怎麼辦？
設定二階段認證：開啟二階段認證後，當有不明裝置嘗試登入你的帳號時，會傳出一組認證碼到手機端，最常以簡訊的方式寄出，所以就算有帳號密碼，開啟二階段認證後，必須輸入認證碼才能成功登入帳號。
重新設定高強度密碼：利用密碼管理工具，產生高強度的密碼，降低被入侵的風險，如果你的帳號密碼確定已經外洩，請立即更改密碼，另外在設定密碼時，請避開好猜的密碼，像是被公認的最爛密碼尤其形同虛設！什麼密碼是最爛密碼，請參考：2018 最不安全密碼出爐，123456 連續五年蟬連最不安全密碼！
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2019/01/17/collection-1-breach-how-to-find-out-if-your-password-has-been-stolen/#2c23eca52a2e