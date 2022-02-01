GoingVPN

被大陸網站禁台灣 IP，有想要瀏覽的內容怎麼辦？最近小編發現 GoingVPN 免費翻牆工具，支援 Android 及 iOS 雙系統，可以輕鬆翻牆回大陸，不需要登入、註冊任何會員即可使用，當然除了大陸以外，要翻牆到其它國也沒有問題，例如：美國、日本、韓國、澳洲通通有，且 GoingVPN 完全沒有流量限制，想用多手就用多少，不怕用到一半被中斷，有需要的朋友趕快收下囉。如果這款 VPN 找不到你要翻牆的國家，可以用 Bamboo VPN 支援超過 90 國家。

iOS 免費翻牆 APP

GoingVPN 目前可以在 App Store 及 Google Play 免費下載，小編這裡就用 App Store 作為示範，下載之後開啟點擊 Agree and continue 同意並繼續。

Android 免費翻牆 APP

GoingVPN 支援的國家有：

    • 新加坡
    • 澳洲
    • 俄羅斯
    • 中國
    • 英國
    • 美國
    • 日本
    • 香港
    • 印度
    • 韓國

翻牆回大陸

選擇好國家之後，點擊中間的按鈕來進行 VPN 連線。

GoingVPN

點擊連接後，會出現允許提示，點擊允許就可以進入連線啦。GoingVPN 的速度如何呢？小編翻牆至美國後，透過 Speedtest 測速軟體測得下載速度 17.77 Mbps，小編網路環境原本就只有 18Mbps，因此這個 VPN 的速度還算是相當不錯的，不過網路延遲有 351ms 就比較不理想，但是免費的 VPN 用來瀏覽網站這樣已經很滿足啦，不要用來看影片都還可以接受啦。

下載：
GoingVPN ( App Store 下載 )
GoingVPN ( Google Play 下載 )

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