被大陸網站禁台灣 IP，有想要瀏覽的內容怎麼辦？最近小編發現 GoingVPN 免費翻牆工具，支援 Android 及 iOS 雙系統，可以輕鬆翻牆回大陸，不需要登入、註冊任何會員即可使用，當然除了大陸以外，要翻牆到其它國也沒有問題，例如：美國、日本、韓國、澳洲通通有，且 GoingVPN 完全沒有流量限制，想用多手就用多少，不怕用到一半被中斷，有需要的朋友趕快收下囉。如果這款 VPN 找不到你要翻牆的國家，可以用 Bamboo VPN 支援超過 90 國家。

GoingVPN 目前可以在 App Store 及 Google Play 免費下載，小編這裡就用 App Store 作為示範，下載之後開啟點擊 Agree and continue 同意並繼續。

GoingVPN 支援的國家有：



新加坡



澳洲



俄羅斯



中國



英國



美國



日本



香港



印度



韓國

選擇好國家之後，點擊中間的按鈕來進行 VPN 連線。

點擊連接後，會出現允許提示，點擊允許就可以進入連線啦。GoingVPN 的速度如何呢？小編翻牆至美國後，透過 Speedtest 測速軟體測得下載速度 17.77 Mbps，小編網路環境原本就只有 18Mbps，因此這個 VPN 的速度還算是相當不錯的，不過網路延遲有 351ms 就比較不理想，但是免費的 VPN 用來瀏覽網站這樣已經很滿足啦，不要用來看影片都還可以接受啦。

下載：

GoingVPN ( App Store 下載 )

GoingVPN ( Google Play 下載 )