PPT 簡報如何「無縫換檔案」播放？這個需求挺常見的，比如說一個登山講座、單車說明會，可能由不同講者負責不同的章節跟大家說明，每個講者的簡報又都是各自提供的，此時統籌者為求統一，可能要事先把檔案合併為同一份 PPT，不過其實還有另一個方法，就是今天要與大家分享的「PPT 如何加入超連結後，跨檔案播放頭影片」，而且中間是無縫接軌的，也就是聽眾不會看到任何電腦視窗，如何透過這樣的方式來提升簡報品質，請跟著小編一起看下去！製作 PPT 時善用 PPT 簡報模版可以增加簡報設計感，並大大減少簡報製作時間喔。

第一個步驟大家肯定都非常熟系，那就是在要加入超連結的地方，可能是一行字、一張圖，點選右鍵，找到「連結」。

此時選擇你要開啟的目的檔案，按下確定就完成一半了。

這時候若你在簡報時，點擊了超連結，肯定會看到一個熟悉的畫面「......是否要開啟此檔案」，大家應該被這個提醒困擾很久了吧？廢話～不然我幹嘛點你 XD 接下來要進入關鍵步驟，與大家分享如何解決這個問題。

其實關鍵非常簡單，就是「事先開好」超連結的 PPT，讓視窗保持在背景，此時回到 A 簡報，點擊超連結後，就能夠「無縫」轉移到 B 簡報啦！大家學起來了嗎～下次若有多個簡報要互相關連，透過這樣的方式，就可以省略剛剛那個提醒視窗囉。趕快打開手邊的 PPT 來試試看，若沒有現成的 PPT 下面小編提供範本給大家實際練習一次：

下載：

PPT 超連結範本檔.rar（GOOGLE下載）