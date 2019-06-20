如何自己建立好看的網路相簿？Perfect CSS Slider Maker 這款工具快速又方便，只要把相片通通都拉到軟體裡面，選擇喜歡的佈景主題，就能很快的產出漂亮的 CSS 網路相簿，一切就是那麼的簡單，剛好這款工具正在限時免費當中，想要自己製作好看網路相簿的話，現在收下就對囉！不過有一個大前提是自己要有網路空間可以放產出後的檔案，不然就只能自己在電腦欣賞囉～

△ 從活動頁面點選 Download Now 就可以下載一個壓縮檔，內包含有安裝檔案與序號，我在文末也打包了免安裝版本和序號，大家可以直接取用，限時免費網站不一定要點進去唷！^^

△ 軟體開啟後要先建立一個專案名稱。

△ 接著軟體必須要啟動，在上方選單可以看到 Activation 的選項。

△ 接著輸入信箱與剛剛取得的序號，點選 Activate 來啟動。

△ 看到這個視窗就代表啟用完成囉！

△ 使用方式非常簡單，將要製作的相簿的圖片全部加入軟體之中，接著可以調整每張圖片的標題和副標題，也能加入連結，而右側是各種佈景主題的選單，可以很方便的套用與預覽，若是都設定完成點選 Export 就可以輸出成網頁檔案，在電腦上也可以直接瀏覽，不一定要上傳到網路空間，就是這麼簡單唷！

來看看我製作的範例：http://bit.ly/2KYx62i

官方更多範例：http://perfect-slider-maker.com/#examples

免安裝版：

Perfect CSS Slider Maker 1.0.3.0.7z（GOOGLE下載）

Perfect CSS Slider Maker 1.0.3.0.7z（1DRV下載）

Perfect CSS Slider Maker 1.0.3.0.7z（BANKUPLOAD下載）

Perfect CSS Slider Maker 1.0.3.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Perfect CSS Slider Maker 1.0.3.0.7z（本站下載）

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