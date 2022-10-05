照片噪點太高可以怎麼救？最近小編發現一款降噪神器 DENOISE Projects，它同時是一款照片編輯軟體，透過客製化的圖片降噪來改善照片噪點過高的情形，能夠精確的移除 7 種圖片噪點，包括：亮度、顏色、紋理、雲、熱點、鹽和胡椒（灰白色顆粒）等，它原價要 89 美金，現在正推出限時免費活動，現在收下就可以終身免費使用，有在玩攝影的朋友，不收下可惜啦。

限時免費活動頁面：https://reg.franzis.de/reg/DPW-22230000/999999999/0/502/2.0/0/en/

進入限時免費活動頁面後，輸入 Email 並勾選下方欄位，按下藍色 SEND 即可。

然後輸入你的 Email 及密碼，如果忘記密碼可以點擊下方 Forgot password。

接著就可以在 Email 中收到這次的限時免費活動序號囉。

然後到文章下方點擊下載連結，下載並安裝 DENOISE Projects，安裝完畢後打開，就會跳出輸入序號的視窗。

貼上剛剛我們收到的序號，按下 Activate 就可以看到註冊成功的訊息啦，這次限時免費是終身版序號，註冊完就能永久免費使用，直接省下 2000 多塊台幣，還不錯吧！

當然除了降噪之外，DENOISE Projects 還可以強化照片，而且操作非常簡單，最重要的是它的降噪相當自然，而且效果非常不錯，大家可以看上圖右上角紅箭頭處，右側為降噪後的效果，連結小編放在下面，趕快收下這個難得的終身限時免費序號吧。

https://www.projects-software.com/projects-family/denoise

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DENOISE Projects