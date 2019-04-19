相信大家對這個「草泥馬」應該相當熟悉吧！可愛的模樣受到許多人的歡迎，不過今天分享的這款草泥馬可不只是可愛動物，而且是一款 FireAlpaca 圖像編輯軟體，講求「輕鬆且簡單」的使用方式，希望大家都能沒有障礙的編輯圖片，成為一套上手的修圖工具；而且擁有跨平台的優勢，除了可以在 Windows 上使用之外，在 Mac 也可以正常運作唷！

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