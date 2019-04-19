下載電影找什麼來源好？其實 BT 種子一直是不錯的來源，許多找不到的片源，再 BT 上幾乎都能挖到，而且越多人同時使用下載速度越快，但像我平常不太常下載電影，因為 Netflix 就看不完啦 XD，因此電腦本身就沒有安裝種子下載器，但是今天有好消息，BT 推出 uTorrent Web，這是啥？白話說就是瀏覽器也可以直接下載 BT 種子來源啦！不管是 Chrome、Firefox、IE 等通通可以直接透過瀏覽器下載，是不是跟我一樣很興奮呢？一起來看看如何使用吧～

uTorrent Web 下載網址：https://web.utorrent.com/

△ 目前 uTorrent Web 只支援 Windows 版，但未來很有機會可以再 Mac 上使用它，進入下載網址後，點擊免費下載就可以啦～右邊那個是桌面版的，今天就先略過啦，不過如果有興趣也是可以下載啦 XD

△ 下載完後就依照正常安裝程序完成安裝啦，不過有點小地方需要注意，這裡面會連帶一些里里扣扣的其它非 uTorrent 的軟體，可以仔細看一下按不同意，否則下一步一路給它按下去，就會安裝到其它軟體囉。

△ 安裝後啟動 uTorrent Web 就會直接於瀏覽器中開啟啦，但還差一個 Chrome 擴充程式，主要是提升安全性跟便利性，有好無壞就安裝一下吧（主要是想趕快順利下載電影 XD）

△ 既然為了安全，就給它速速安裝吧！

△ 安裝完畢後，就可以快速進入 uTorrent Web，看到上圖的紅色框框處，直接輸入電影關鍵字就可以啦，輸入後會自動跳轉到 Google 搜尋頁面~

△ 阿對了，再搜尋之前先來讓介面變得順眼，就是調成中文啦 XD 如果你覺得英文比較順眼就略過此步驟吧~ 右上方低調的設定圖案給它點下去，就可以設定語言啦 (真的小到沒注意看會直接忽略)

△ 下拉選單拉下來就可以設定啦，這裡再選錯我也沒辦法 XD

△ 設定完語言後，再回到 uTorrent Web 的搜尋欄位，直接輸入電影名稱就可以啦，我絕對不是喜歡看蝙蝠俠，而是我太久沒看電影，完全想不到最近有什麼電影，腦中突然間閃過去的就是蝙蝠俠 XD

△ 找到來源之後，點擊一下，就會看到上方出現跳轉頁面，跳到 uTorrent Web 的頁面啦。若你下載的是 .torrent 檔，則是直接拖曳到 uTorrent Web 頁面就可以下載啦！

△ 最過癮的是可以邊下載邊看，而且不要忘記喔，這只是網頁版 ~ 不得不說 BT 依然還是現在尋找片源神器，沒有一下子的時間，就找到片源啦！而且畫質十分滿意~下載完畢後預設都會在電腦的「下載」資料夾裡頭！這麼方便又操作簡易的電影下載神器，不收下實在是對不起自己啊 XD

安裝版：

utweb_installer.exe（UTORRENT下載）

檔案大小：20.5 MB

免安裝版：

uTorrent Web 0.21.0.1045.7z（MEDIAFIRE下載）

uTorrent Web 0.21.0.1045.7z（GOOGLE下載）

uTorrent Web 0.21.0.1045.7z（NOFILE下載）

uTorrent Web 0.21.0.1045.7z（本站下載）

檔案大小：6.58 MB