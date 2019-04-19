Google Chrome 可直接開啟 Office 文件，不必花錢買序號就可編輯原生 Word Excel PPT！

2019-04-19 05:38:56 9M87

Google支援Office

以往使用 Google 文件、表單時，都是經過轉換才可以使用，但是現在不必了！目前可以直接在 Chrome 上開啟 Word、Excel、PowerPoint 等 Office 檔案，離線狀態下可直接新增、編輯、瀏覽檔案，對於沒有付費訂閱 Office 服務使用者來說，完全可以依賴 Chrome 這項更新，而且沒有系統上的限制，只要你有 Chrome，就可以編輯 Office 文件！

Google支援Office

△ 目前這項功能只開放給部分 G-Suite 使用者，4 月底左右會慢慢開放給一般使用者，目前可以透過安裝「Office Editing for Docs, Sheets & Slides」擴充程式來體驗這個功能，而這個擴充程式，在 Chrome OS 瀏覽器中是預設就安裝好的。

Google支援Office

△ 安裝完畢後，可直接點擊擴充程式小圖示，來新增 Excel、PowerPoint 及 Word，目前 「Office Editing for Docs, Sheets & Slides」支援的格式有：.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx。

Google支援Office

△ 安裝之後，可直接將電腦的檔案拖曳至 Chrome、在 Gmail、Google Drive 等地方開啟 Word、PPT 及 Excel。

Chrome Office 離線編輯

△ 這邊我就用拖曳的方式來開啟吧！實測之後的確可以直接開啟、編輯，我個人使用時，還是發現有些限制，像是字型的部分，無法直接讀取電腦已安裝的字型，只能使用 Google 提供的 9 種字型。

Google Office 離線編輯

△ 開啟 Excel 及 PowerPoint 也確定都沒有問題！

線上編輯Office文件

△ 每個編輯的檔案，都可以直接儲存為原生的 Office 格式，或是將檔案轉為 Word、Excel 及 PPT 等格式。我個人認為未來，功能將會越來越完善，距離大家電腦都不需要安裝 Office 又更近了一步！

安裝： Office Editing for Docs, Sheets & Slides（GOOGLE下載）

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