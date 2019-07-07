Overcooked 煮過頭遊戲是一款非常有趣的遊戲，玩家化身為餐廳的內場人員，分配不同的工作來協力出菜，難度是一定有的，更考驗了玩家彼此間的默契，甚至考驗了友情，玩樂中有歡笑有沮喪，也有充滿挑戰的鬥志，坦白說這款遊戲開始之後就很難停下來，因為想要不停地挑戰下去，我只能說這款遊戲真的很經典唷！現在 Overcooked 已經到二代版本，只是一代遊戲差異不大，完的方式也是類似的，而 Epic Games 遊戲平台推出了 Overcooked 的限時免費，想要玩遊戲的朋友們可別錯過，這是電腦版的遊戲，做多可以支援四位玩家同時遊戲，建議找朋友一起來玩，樂趣會更加豐富唷！

△ 進入活動網頁之後，點選紅色按鈕的 FREE 來取得。

△ 之後會要你登入 Epic Games 的帳號，若是有帳號登入即可，若是沒有帳號簡單註冊即可，註冊步驟非常簡單，這就不多說了！這裡要提醒大家的是 Epic Games 受到許多玩家爭議，尤其個資存取爭議爆發與臨時獨佔遊戲失去的玩家信任，這個要先提醒大家，看大家是否在意囉！！！

△ 登入帳號之後就可以下訂單，當然不用任何的費用。

△ 下訂單與登入帳號之後，就可以點選 INSTALL 來安裝遊戲。不過遊戲實際還是得透過 Epic Games 的遊戲啟動器來安裝，所以這時候要先安裝 Epic Games Launcher 唷！

△ Epic Games Launcher 的安裝很簡單，沒有什麼廣告陷阱，請放心安裝。

△ 開啟 Epic Games Launcher 之後登入遊戲帳號。

△ 接著就會問你 Overcooked 遊戲要安裝在哪裡？選擇之後點選 Install 就可以囉！

△ 安裝完成就可以進入遊戲囉！！！遊戲方式我就不多說囉～遊戲支援中文介面，加上有教學模式，相信大家可以很快就上手囉！

Overcooked 遊戲畫面

















限時免費：https://www.epicgames.com/store/en-US/product/overcooked/home