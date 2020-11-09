本周 Epic Games 所開放的《Dungeons 3：地城守護者 3》是廣受許多玩家喜愛的《Dungeons》即時戰略遊戲系列最新作，你可以在遊戲中，建造你自己的地下城、召募怪物、設置精密的陷阱，讓你在包羅萬象的故事戰役中征服遼闊的地上世界，本次限時免費活動只到 11 月 13 號中午 12 點為止，想體驗這款好玩目前市面上最大、最棒也最邪惡的《Dungeons 3》的朋友，趕緊抓住這次的限免時間喔！

《Dungeons 3：地城守護者 3》

遊戲中，地下城之王（Dungeon Lord）由於成功誘惑了來自地上世界的黑暗精靈女祭司 Thalya，因此他本人現在只需要安居在地下城巢穴中，就能掌控他的征服大業。有了 Thalya 在前線指揮邪惡聯軍，玩家可以使用書中記載的各種奇謀妙策，將地上世界那些為善者徹徹底底地擊敗！

玩家們！趕緊解放你的黑暗面，挑選各種空間、陷阱和構造，建造你屬於你自己專屬地下城，成立前所未有的恐怖軍隊，成員包括獸人、女妖和殭屍等令人聞風喪膽的生物，當你的勢力建構成形，便可暗中出擊，舉兵揮向光明的地上世界。破壞土地，消滅任何流露出英雄、可愛氣息，或貌似獨角獸的東西。

此外，《Dungeons 3》遊戲有支援簡體中文，也是目前最大、最棒也最邪惡的地下城模擬遊戲，並有多達 20 項任務、超過 20 小時的龐大單人戰役、隨機產生的關卡、全新的雙人合作模式、更多空間，以及更多特殊能力，並可讓你體驗《Dungeons》系列首度出現的隨機關卡，關卡絕不重複，讓你享受邪惡征服的無盡快感！喜歡即時戰略遊戲的朋友，趕緊把握這次 Epic 的限免活動喔！

遊戲領取步驟

《Dungeons 3》領取位置：點我前往

首先先到活動網站中，點選「獲取」。

接著看你要用哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，趕緊註冊一個，因為之後要啟動遊戲時會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝喔 ! 只要安裝完成，你所領的遊戲就在裡面，直接啟動就可以囉！