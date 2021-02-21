喜歡血腥刺激的槍戰射擊遊戲嗎？那你一定千萬不能錯過這款《Rage 2（狂怒煉獄2）》槍戰神作！《RAGE 2》是一款深受槍戰玩家喜愛的第一人稱射擊遊戲，可讓你在遊戲中享受嘉年華式的血腥狂殺，路隨你走，槍隨你用，東西隨你炸！原價 US$59.99 大約台幣 1676 元，目前 EPIC Games 正推出限時免費活動，即日起至 2/26 凌晨 12 點之前都可免費領取終生暢玩喔！另外想玩賽車遊戲的玩家，可參考這篇：Absolute Drift 無腦甩尾遊戲，EPIC GAMES 在 2/26 前下載可終身免費玩！

RAGE 2 遊戲介紹

RAGE 2 是由 Avalanche Studios 以及第一人稱射擊遊戲創作團隊 id Software 兩大傳奇工作室聯手打造的槍戰大作，在遊戲中玩家要操控一名叫 Walker 的遊騎兵，可讓你自由地探索遊戲的末日幻想開放世界，也可以管理 Walker 的一些屬性，例如性別、技能或服裝。

化身主角 Walker 的你，是廢土最後的遊騎兵，是無情嗜血的幫派的眼中釘，他們奪走你的家，並留你一人自生自滅。現在，你將釋放心中的無限怒火，為正義和自由而戰，遊戲中能體驗脫序的飛車對決、超能力第一人稱大亂鬥以及瘋狂恣意孳長的開放世界，你必須跨越這片無情的廢土，迎戰暴虐的幫派分子，找出必要的工具和科技，才能一舉瓦解管理局的高壓暴政。

遊戲中的怪獸改裝卡車到自轉旋翼機，以及各式各樣堅固耐用、適合廢土環境的載具都可讓你隨意使用，讓你在窮山惡水之間來去自如，不管是哪種載具，都可進行一系列的升級，將武器驚人的破壞力引發出來，甚至能把槍枝構造推到極限的「超負載」，讓敵人痛不欲生。

RAGE 2 領取步驟

《RAGE 2》領取位置：點我前往

首先先到活動網站中，點選「獲取」。

接著看你要用哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝喔 ! 只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！