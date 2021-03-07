你也是熱愛軍事戰略遊戲的玩家嗎？EPIC Games 本周推出了極度好評的《Wargame：Red Dragon》最佳即時戰略遊戲限免活動！《Wargame：Red Dragon》遊戲中包含 21 個國家和超過 1900 個可使用單位，遊戲採用 3D 視角，且玩家可自行決定想使用的兵種互相抗爭，遊戲領取時間只到 3 月 12 日 凌晨 12 點以前，想讓參與西方勢力與共產主義集團之間的大規模衝突的朋友們，可千萬別錯過這次的 EPIC 限免活動喔 ! 現在下載終身免費暢玩！

《Wargame：Red Dragon》遊戲介紹

《Wargame：Red Dragon》是一款會讓軍武迷們為之瘋狂的即時戰略遊戲，中文名稱的話叫做《火線交鋒：赤色巨龍》，在遊戲中玩家會參與西方勢力與共產主義集團之間的大規模戰爭衝突，玩家可在遊戲中指揮來自 17 個國家的軍事資源，並以 1450 個逼真的部隊單位部署你的精選戰力！在具備不對等深度的高強度戰鬥中，指揮坦克、軍機、直升機、新戰艦，以及兩棲部隊，攻打對方鎮。

而遊戲裡的畫面細節彷彿跟現實一樣逼真，且在場面壯闊的戰爭遊戲中，除了可以看見每個部精緻的 3D 模組和詳細的軍事資料，還可讓玩家精通各種超寫實戰場的接防任務、主宰新的海域戰區，重寫歷史上的戰爭爆發時刻，

除此之外，遊戲也具備新的動態戰役系統，讓你遊玩單人模式也可以很刺激很過癮，而在龐大的多人模式下，最多可有 20 位玩家同時上線對抗，想要贏得勝利嗎？只能靠你的最佳戰略頭腦囉！喜歡這種緊張刺激戰略遊戲的朋友，趕緊把握這次 Epic 的限免活動喔！

遊戲領取步驟



《Wargame：Red Dragon》領取位置：點我前往

首先先到活動網站中，點選右下方的「獲取」按鈕。

接著看你要用哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以先註冊一個，因為之後要啟動遊戲時會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝 ! 只要你安裝完成，你所領的遊戲就在啟動器裡面，直接啟動就可以囉！